Batalla de 'crowdfunding' por el muro de Trump: uno para pagarlo... y otro para comprar escaleras con las que saltarlo

El muro en la frontera entre México y EEUU que quiere levantar Donald Trump sigue trayendo cola. El presidente estadounidense no ha podido incluir fondos en los presupuestos para financiar una de sus promesas electorales estrella pero sus simpatizantes no se han quedado de brazos cruzados.

Un veterano de guerra de Irak con tres extremidades amputadas, Brian Kolfage, ha creado una campaña para recaudar fondos para construir el muro de Trump. Comenzó el 16 de diciembre y ya ha recaudado más de 16 millones de dólares.

Kolfage, receptor del Corazón Púrpura (la condecoración que reciben los soldados heridos o muertos en combate), se ha puesto como meta 1.000 millones de dólares pero no por voluntad: es el límite que permite la plataforma GoFundMe (invierte en mí). Y ya lleva más de 16 millones en seis días.

GOFUNDME .

El creador de la campaña sostiene que Trump ha cumplido casi todas sus promesas electorales y que los demócratas le impiden hacerlo en este caso con sus "juegos políticos". Quiere aprovechar una ley que aún debe ser aprobada por el Congreso, que permitirá a cualquiera pagar por construir el muro.

Kolfage ha montado todo "para asegurar que las futuras generaciones tienen todo lo que tenemos ahora. Muchos americanos han sido asesinados por inmigrantes ilegales y muchos inmigrantes se aprovechan del dinero de los contribuyentes estadounidenses, sin forma de contribuir ellos a la sociedad".

El exmilitar apunta que sus abuelos inmigraron a EEUU pero que lo hicieron "legalmente, de la forma correcta", y añade que "si los 63 millones de personas que votaron a Trump contribuyen con 80 dólares", el muro se hará realidad.

"Podemos hacerlo. No será fácil, pero es nuestra obligación como ciudadanos. ¡Podemos ayudar al presidente Trump a hacer a América segura de nuevo!", declara.

La exitosa campaña de Kolfage ha provocado indignación entre los grupos que defienden los derechos de los migrantes. Pero también bromas, como la de el tuitero The Hoarse Whisper:

The MAGA dumdums are crowdsourcing money for the wall.



Should we crowdsource money for ladders just to troll them?