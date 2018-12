Uno de los comentarios más jeta que se recuerda en TripAdvisor provoca el cachondeo general

Es, seguramente, uno de los comentarios más jeta que se recuerda en TripAdvisor. El usuario de Twitter @ComensalFurioso ha compartido en la red social la opinión de un comensal sobre un restaurante de A Coruña y está causando sensación con más de 2.000 retuits y 4.400 me gusta en menos de dos días.

El usuario de TripAdvisor se queja, básicamente, de que el local en cuestión, La Piadina Riminese de la capital gallega, no permitió a uno de sus amigos comer comida traída de otro restaurante.

"Acabo de salir de un restaurante que siempre me ha gustado y había sido -hasta hoy- una parada obligada cada vez que visito A Coruña. Esta noche éramos 7 personas y uno de nosotros quería comer comida de otro restaurante. Al llegar con su comida, se acercó un dependiente a decirle que no podía consumirla allí", comienza diciendo el cliente, que califica al restaurante con un punto sobre cinco.

NO TE DEJAN TRAERTE LA COMIDA DE OTRO RESTAURANTE. pic.twitter.com/qnlWLsytzv — Comensal Enfurecido (@ComensalFurioso) 24 de diciembre de 2018

"Al preguntar a la encargada sobre qué hacer, si teníamos que irnos todos los demás que estábamos consumiendo o cenar separados por uno solo de nosotros que no le apetecía cenar de allí, me dijo que como viéramos, pero que no podía consumir productos de otro restaurante en el establecimiento", prosigue.

"Esta política me parece estúpida y la manera más tonta de perder 6 clientes para siempre. Que se supone? Que cenemos separados? Vaya tontería", zanja.

El comentario se publicó el 25 de agosto, pero es ahora cuando se ha hecho viral generando reacciones como estas:

"Tampoco nos dejaron beber a morro del grifo de cerveza ni sacrificar reses a nuestros dioses. Un ultraje." — Makarovito (@Dipodinae) 25 de diciembre de 2018

Yo conozco restaurantes en los que eso se puede hacer sin problemas. Son de la cadena MERENDERO DEL PARQUE — Ramón Morales Nieto (@JerryCornellius) 25 de diciembre de 2018

Lo que no explica este comensal es que venían todos de participar en el concurso estatal de tontos y querían celebrar los premios recibidos. — Spinola en Flandes (@EnFlandes) 24 de diciembre de 2018

A ver, que eran siete y el rarito sólo uno. Un poquito flexibles podían haber sido. — JMV (@YedaiJamao) 24 de diciembre de 2018

Ésta gente que se lleva comida a un restaurante y quiere sentarse a comer como si tal cosa, ¿de dónde sale? ¿es gente de verdad? — Leo Flores (@Leoflores2410) 24 de diciembre de 2018

Si los tontos volasen, estos siete, tendrían la licencia de academia de pilotos. Menudos atontados. Yo soy coruñés, y os digo, que han sido muy amables, invitándoles a salir. Yo habría sido más "especial" — ♿CARLOS BARREIRO♿ (@_puertollano) 25 de diciembre de 2018

Ohhhh q sorpresa. No te dejan utilizar sus servicios sin consumir.... cosas del capitalismo pic.twitter.com/LBFJEv8XSF — Mae (@maevaruiz4) 24 de diciembre de 2018

Demasiado estamos durando como especie — ChancliDev (@ChancliDev) 25 de diciembre de 2018

Bueno, cuando alguien confunde a un camarero con un dependiente ya tiene un serio problema. — Sixty-four (@Sixtyfour37) 25 de diciembre de 2018

Pues salvo que esa persona tenga intolerancias alimentarias extremas que no le permitan comer casi nada cocinado por otros....no entiendo cómo no eres capaz de ceder en beneficio del grupo. Que a veces nos creemos la última coca cola del desierto coño... — Lorena (@Lorena70717478) 25 de diciembre de 2018

Pues yo voy siempre a los restaurantes de mi ciudad con mi olla de lentejas y comemos todos, incluso me dejan traerme lo que sobra, no entiendo estas políticas tan extrañas. — SIOPUTA (@sioputaa) 25 de diciembre de 2018

Lo próximo será llevarse la comida de casa al bar y sentarse allí sin hacerles gasto??? De donde sale esta gente??? — Nat🐱😻😹 (@Natguerrera) 25 de diciembre de 2018

Millenials descubriendo el concepto de restaurante — Ateos Enfurecidos (@AteosEnfureci2) 25 de diciembre de 2018