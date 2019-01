La contundente crítica de Julia Otero: "Carece de liderazgo, está ahí por casualidad"

La periodista Julia Otero acudió este domingo a Liarla Pardo, el programa dominical de Cristina Pardo en laSexta.

La conductora de Onda Cero habló de actualidad y fue especialmente crítica y poco optimista con la situación en Cataluña, donde Otero considera que hay "falta de liderazgo". De Quim Torra, actual presidente de la Generalitat, asegura que "era un hombre que simplemente pasaba por allí".

"Yo conozco a muchos independentistas que cada vez que habla Quim Torra se ponen nerviosos porque es un hombre que carece de liderazgo y que está ahí por casualidad", ha añadido Otero, que sentencia que el Gobierno de Sánchez no tiene un interlocutor claro para sentarse a hablar en Cataluña.

"Si ahora estamos casi al 50% de independentistas, lo que hay que conseguir es que no sean más. Si esperas un resultado diferente tienes que hacer cosas diferentes. No haber hecho política nos ha llevado hasta aquí. Alguien debería decir a dos millones de personas 'mira, nos equivocamos, volvamos, ya veremos qué pasa dentro de 10 años", ha afirmado Otero.

Para el lado no independentista también tiene un mensaje: "Señores, no se dejen engañar, esto con represión y 155 no se arregla. Se arregla dialogando". Y se posiciona: "Yo nunca he sido independentista y nunca lo he sido".