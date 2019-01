La cantante Soraya Arnelas ha mostrado su indignación después de que algunas de sus seguidoras hayan asegurado que se ha sometido a operaciones de cirugía estética.

La artista ha desmentido ese rumor con contundencia. "¡No señores! ¡Ni cirugía ni tonterías! ¡Me hago mayor! ¡Me cambio de color el pelo, pruebo nuevos maquillajes, engordo, adelgazo, pero cirugías no! ¡Que estoy harta de decirlo!", ha escrito en Instagram.

Soraya publica el texto después de que subiese una foto en la que mostraba que se ha sumado a la moda de los tatuajes underboob (debajo del pecho), que ya siguen otras famosas como Rihanna.

La concursante de Tu cara me suena 7 (Antena 3) compartió este domingo una imagen en su cuenta de Instagram en la que muestra este nuevo diseño con una base de líneas y lo que parece un ojo en el centro.

A raíz de esa imagen, han sido muchas las voces que han asegurado que Soraya se había sometido a algñun retoque estético. "No tengo tiempo para cirugías ,y si me las hiciese lo diría sin problema como ya hice con las anteriores", asegura.

"Queridas 'amigas' esas que venís a recriminarme en mis post mis cambios de imagen como si fuesen producto de las cirugías y luego por privado me preguntáis el número del cirujano... No le deis más vueltas, hermanas, no es producto de nada más que de vuestras inseguridades, de vuestro poco amor, de un poquito de envidia y alguna cosa más Sabra Dios que andan por vuestras cabezas...", dice el escrito de Soraya en Instagram.

"Tengo 36 años, he vivido muchas experiencias en la vida, he sido madre, he trabajado a destajo, he madurado, he llorado y he reído, me cuido y me quiero... pero aún así! Vosotras pensáis que lo que soy es producto de un cirujano. Yo seguiré subiendo mis fotos por compartir con los que me quieren bien mis momentos, ellos sabrán apreciar la magia de las fotos ,vosotras solo os seguiréis fijando en lo físico", finaliza.