Encuentran el cuerpo sin vida del niño Julen

Los equipos de rescate han encontrado este viernes el cuerpo sin vida del niño Julen. El pequeño de dos años cayó el pasado 12 de enero a un pozo ilegal en una finca de Totalán (Málaga) en el que permanecía atrapado y su búsqueda ha mantenido en vilo a todo el país durante los últimos doce días.

Efectivos de la Guardia Civil han culminado el rescate del niño, pero han sido los especialistas del Grupo de Rescate Minero los que han llegado hasta el lugar donde permanecía atrapado desde hace más de diez días. Lo han hecho después de excavar de forma manual una galería de cuatro metros, en condiciones extremas de confinamiento, y echando mano en hasta cuatro ocasiones de microvoladuras para abrirse paso a través de la roca. Más de 33 horas de esfuerzos denodados por llegar hasta el pequeño, a la 1.25 horas de la noche del viernes.

Antes de que estos ocho especialistas abordasen la última fase de la operación, las máquinas transformaron por completo la loma en la que está situado el pozo al que cayó Julen y han movido más de 40.000 toneladas de piedra y roca para excavar una galería paralela que permitiese llegar hasta el punto en el que se creyó desde el principio que estaba el pequeño, a unos 68 metros de profundidad, atrapado bajo un tapón de piedra y arena. Ese tapón impidió que la cámara de la que se hizo uso en las primeras fases de la operación revelase dónde y cómo se encontraba Julen.

No había rastro del niño, más allá de unos cabellos y una bolsa de gusanitos, desde que su padre lo viera caer por la cavidad el domingo, mientras jugaba después de una comida familiar en la finca de campo que se ha convertido en escenario de una pesadilla. La esperanza de encontrarlo con vida, sin embargo, siempre estuvo ahí, y por eso el operativo no ha descansado ni de día ni de noche desde aquel día.

MALAGA, SPAIN - JANUARY 25: Firefighters and miners from Malaga work to rescue Julen Roselló, the two-year-old boy trapped in a well since Sunday 13th January in the village of Totalan, through a new vertical gallery on January 25, 2019 in Malaga, Spain.

Se ha llevado a cabo en 12 días una obra de ingeniería que habitualmente requiere 3 o 4 meses de trabajo. Pero la complejidad de las tareas necesarias para llegar hasta él, en las que han participado decenas de personas, y las complicaciones que han afectado a la misión desde el primer día, debido a las condiciones del terreno, fueron alargando la búsqueda y aminorando la esperanza de encontrarlo con vida.

No en el caso de los familiares del pequeño, que confiaron hasta última hora en el "milagro". Alojados en una casa cedida por un vecino del pueblo, los padres, cuyo hijo mayor, hermano de Julen, murió a los tres años a causa de un infarto, ha estado acompañada en todo momento por un equipo de psicólogos. Los profesionales han tratado de controlar los "picos" emocionales provocados por las malas noticias que iban llegado desde el operativo.

Ahora será el turno de la investigación. Hace tres días, el Juzgado de Instrucción numero 9 de Málaga empezó a reunir todos los informes, declaraciones y atestados sobre el fatídico suceso, en el marco de las diligencias abiertas por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Vélez-Málaga, tras el aviso de que el pequeño había caído al pozo.

También el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil trata de determinar cómo se hizo el pozo y si contaba con los pertinentes permisos, por lo que han tomado declaración a la persona que lo hizo, así como al dueño de la finca.