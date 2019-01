La justicia italiana pide procesar a Salvini por secuestro de migrantes

La Justicia italiana ha pedido procesar al ministro del Interior, Matteo Salvini, por "secuestro agravado de personas" al impedir durante varios días el pasado mes de agosto el desembarco de unos cien inmigrantes en Catania, en la isla de Sicilia.

El propio Salvini informó de la noticia en las redes sociales, el mismo medio que utilizó en noviembre para celebrar que la Fiscalía de Catania había solicitado que se archivara la investigación en relación a este caso. A pesar de aquella petición, ahora tres magistrados del Tribunal de Catania ha pedido que se juzgue a Salvini por este delito, que prevé penas de entre 3 y 15 años de cárcel.

Ci riprovano.

Rischio da 3 a 15 anni di carcere per aver bloccato gli sbarchi dei clandestini in Italia.

Non ho parole.

Paura? Zero.

Continuerò a lavorare per difendere i confini del mio Paese e la sicurezza degli Italiani!#iononmollo #Diciotti

