Jiménez Losantos explota contra Almodóvar: "¿Pero tú quién eres, macaco? ¿Jehová?"

El periodista Federico Jiménez Losantos ha cargado con fuerza contra el director de cine Pedro Almodóvar, que este sábado aseguró que le niega la existencia al partido ultraderechista Vox.

"Con ese partido que tiene sólo tres letras al que tú aludes, yo he decidido, particularmente, no hablar de él ni nombrarlo. Y me gustaría además también que alguno más lo hicierais", afirmó en la gala de los Premios Goya.

Este lunes, Jiménez Losantos ha criticado a Almodóvar desde su programa, La Mañana de Federico en EsRadio. El periodista ha afirmado que Jiménez Losantos es "lo más parecido a Chavela Vargas que ha aparecido en los últimos tiempos" y que "se le va la cabeza".

"Él no quiere saber nada de Vox, pero si supo muy bien sacar su dinero y meterlo en Panamá", afirmó un colaborador del programa. "Hace falta estar muy mal de la cabeza, de la memoria, para decir: 'Niego la existencia de Vox'. "¿Pero tú quién eres, macaco? ¿Jehová?", preguntó Jiménez Losantos.

El periodista también cargó contra el escritor Màxim Huerta, exministro de Cultura, al que llamó "defraudador".

Penélope Cruz tampoco ha salido bien parada de la tertulia de Losantos. Una de sus colaboradoras ha asegurado que la actriz tiene unas orejas "tremendas" y "horrorosas" y que "le han crecido" y el propio Losantos la ha calificado de "chonil".