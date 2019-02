El director de cine Pedro Almodóvar ha asegurado en la gala de los Premios Goya que niega la existencia al partido ultraderechista Vox.

"Con ese partido que tiene sólo tres letras al que tú aludes, yo he decidido, particularmente, no hablar de él ni nombrarlo. Y me gustaría además también que alguno más lo hicierais", ha asegurado al ser preguntado por el partido que lidera Santiago Abascal.

"Osea que no sé de lo que me preguntas. Les niego la existencia", ha afirmado.

El propio Santiago Abascal ha reaccionado a las palabras de Almodóvar publicando 11 emoticonos de risas: