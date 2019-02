La escena más polémica de los Goya y la que más comentarios generó, ya sea para bien o para mal, fue la que protagonizaron David Broncano y Berto Romero a la hora de entregar el premio a los Mejores efectos especiales, que ganaron Laura Pedro y Lluís Rivera por su trabajo en Superlópez. Este lunes, el cómico andaluz comentó la escena en La Resistencia, junto a sus invitados, los presentadores de la gala Andreu Buenafuente y Silvia Abril.

"Lo que la gente debería saber es si esto estaba preparado, lo de que bajaran colgados", quiso desvelar el presentador de la gala. Con ellos cualquier cosa es posible, podía estarlo o no. "Era la pieza más abierta de toda la gala, porque Broncano no quería concretar el final de ninguna manera. Se sabía todo al milímetro, menos esta parte en la que no se sabía cómo iban a dar el premio", contó Buenafuente.

Durante su explicación, el catalán le espetó con un toque cómico un "no te lo perdonaré jamás", aludiendo a la popular frase que la exdiputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, dedicó a Manuela Carmena tras la Cabalgata de Reyes de 2016.

En el momento y para nombrar a los premiados tuvo que salir Coronado. "Eso no estaba preparado, preguntamos a ver quién salía y todo el mundo miró para abajo, pero al final salió él", comentó el andaluz. "Bravo por él. Estaba preocupado porque pensaba que le ibais a hacer alguna broma", respondió Abril.

Aunque no dejaron del todo claro si se quedaron colgados de manera voluntaria o no, Broncano sí que reconoció su plan inicial: "Nuestra idea era tirar el galardón al suelo a cara perro, pero Lluís quería cogerlo, porque casi llegaba".

Para terminar, explicaron que la gala tenía que durar tres horas y duró 14 minutos más de los cuales 12 de ellos fueron los que protagonizaron Broncano y Berto. "Sabes que nos sale a pagar por culpa de esos 12 minutos", finalizó Abril.