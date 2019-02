El hilo de Twitter que le muestra a Pablo Casado por qué realmente no nacen más niños en España

El líder del PP, Pablo Casado, está dando mucho que hablar después de que este jueves asegurase que si se quiere "financiar las pensiones y la salud hay que pensar en cómo tener más niños y no en cómo los abortamos", y propusiera derogar la actual ley del aborto de plazos y volver a la de supuestos de 1985.

Esas palabras han generado un vivo debate en el que ha participado, por ejemplo, el director general de Save The Children, Andrés Conde, quien ha subrayado que si las mujeres no tienen más hijos es porque no pueden permitírselo económicamente y no existen medidas "para corregir ese problema".

También el popular politólogo Pablo Simón ha explicado con cifras las razones por las que las mujeres no tienen más hijos. En un hilo de Twitter que acumula en un día más de 2.200 retuits y otros tantos 'me gusta', Simón recuerda que, según la encuesta de fecundidad del INE, tres de cada cuatro mujeres querrían tener al menos dos hijos. "La distribución en varones es bastante parecida. Sin embargo, el índice de fecundidad en España es 1.3 hijos ¿Por qué?", se pregunta.

Según la encuesta de fecundidad del INE, tres de cada cuatro mujeres querrían tener al menos dos hijos. La distribución en varones es bastante parecida.



Sin embargo, el índice de fecundidad en España es 1.3 hijos ¿Por qué? [Hilo] — Pablo Simón (@kanciller) 7 de febrero de 2019

Luego da datos: "A partir de los 35 años, las 'razones laborales', de 'conciliación de la vida familiar y laboral' y 'económicas' son las más importantes por las que las mujeres expresan que han tenido menos hijos de los deseados. Las que están debajo suelen señalar 'porque aún son jóvenes".

A partir de los 35 años, las "razones laborales", de "conciliación de la vida familiar y laboral" y "económicas" son las más importantes por las que las mujeres expresan que han tenido menos hijos de los deseados.



Las que están debajo suelen señalar "porque aún son jóvenes". — Pablo Simón (@kanciller) 7 de febrero de 2019

Hay más: "El principal incentivo a la natalidad que demandan es un aumento de la duración del permiso de maternidad y paternidad. El segundo incentivo es la 'flexibilidad en el horario de trabajo para padres y madres con hijos pequeños".

El principal incentivo a la natalidad que demandan es un aumento de la duración del permiso de maternidad y paternidad.



El segundo incentivo es la "flexibilidad en el horario de trabajo para padres y madres con hijos pequeños". — Pablo Simón (@kanciller) 7 de febrero de 2019

Y más aún: "En la UE en media el gasto público en las aéreas de política familiar (permisos, ayudas, 0-3 años) superan el 3,5% del PIB, mientras en España queda por debajo del 1,5%. Las familias están atrapadas por un mercado de trabajo voraz y un Estado que las desampara".

En la UE en media el gasto público en las aéreas de política familiar (permisos, ayudas, 0-3 años) superan el 3,5% del PIB, mientras en España queda por debajo del 1,5%.



Las familias están atrapadas por un mercado de trabajo voraz y un Estado que las desampara. — Pablo Simón (@kanciller) 7 de febrero de 2019

En un tuit final, Simón concluye que si se quiere que haya más niños en España (y eso sin meter la importante variable migratoria en la ecuación) se sabe lo que hay que hacer: "Que cada palo aguante su vela, pero a poder ser que no emborronen el debate con cosas que nada tienen que ver".