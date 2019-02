Los Grammy han vuelto a su escenario habitual, Los Ángeles, por cuyas alfombras rojas desfilan siempre los looks que más expectación causan del mundo entero.

Generalmente, las galas de premios de EEUU suelen ser un festival de mensajes progresistas, como acostumbra a ocurrir también en Europa. Pero en los Grammy siempre hay una cantante que da la nota discordante en este punto, y en 2019 ha vuelto a no defraudar.

Joy Villa es famosa por dar siempre que hablar por sus vestidos pro-Trump y este año ha elegido uno de los motivos más polémicos del momento, la construcción del muro en la frontera de México.

La cantante ha lucido un vestido de Desi Designs en blanco y negro con un muro pintado, la frase "construye el muro" y un bolso rojo de MAGA (Make America Great Again, "hagámos a EEUU grande de nuevo", el lema de campaña de Trump).

Lo ha cubierto todo con una capa plateada y trozos de alambre en los hombros, simulando una alambrada, y se ha coronado con pinchos metálicos que recuerdan a la Estatua de la Libertad.

La polémica estaba servida en una gala repleta de latinos y afroamericanos, dos de los colectivos más machacados por el presidente de EEUU. Pero como la propia Villa ha recordado, ella es "medio latina y negra, y creo en lo que dice el presidente".

"I'm part Latina. I'm black, and I believe in what the president's saying" - @Joy_Villa, dressed as "the wall" on the #GRAMMYs red carpet https://t.co/ClrLhjFfV0 pic.twitter.com/TZkK301L5l