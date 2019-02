Arévalo estalla en Twitter contra Arcadi Espada por sus palabras en 'Chester': "Hijo de puta"

Risto Mejide y Arcadi Espada se las han tenido tiesas en el último programa de Chester, el espacio de entrevistas que el presentador dirige en Cuatro los domingos por la noche. Hasta tal punto que el presentador ha expulsado al columnista.

Todo por unas palabras que pronunció el periodista sobre las personas con síndrome de Down delante de un padre con un hijo que padece esta discapacidad.

"Mira, Arcadi, no lo he hecho nunca pero, ¿sabes qué te digo? Que el que va a acabar esta entrevista soy yo", le dice Mejide a Espada, quien responde levantándose. "Pues muy bien, ¡vámonos, cuídate! ¡Hasta luego!", espeta el periodista, "y te digo una cosa, el tramposo eres tú".

El propio Mejide publicó este adelanto de lo sucedido en el otro programa que presenta en Cuatro, Todo es mentira, en el que criticó la actitud de Espada. (Pincha aquí para ver el momento completo).

El usuario de Twitter @ibonpereztv ha compartido el instante, que ha llegado a numerosas personas.

Quien no entienda que @ristomejide haya echado de plató a Arcadi Espada, fundador de Ciudadanos, por decir que los Síndrome de Down son 'tontos, enfermos y peores' y que 'aquellos padres que no hayan evitado su nacimiento podrán ser denunciados por tal crimen' tiene un problema. pic.twitter.com/AE91q1DRU5