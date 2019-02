El problema de Aitana al llegar a su habitación de hotel en Miami: "No sé qué hacer"

La carrera de Aitana y Ana Guerra sigue progresando y este jueves, las dos actuaron en la gala de los premios Lo Nuestro en Miami (EEUU). Fue una noche intensa y exitosa, pero tras subirse al escenario y volver al hotel, Aitana se encontró con un problema inesperado.

"No sé cómo hacer", dice la concursante de OT 2017 en unos stories de Instagram en los que relata que al llegar a su cuarto ha descubierto que no puede quitarse las extensiones de cabello con las que había actuado.

"Buenas noches chicos. Me encuentro con un problema y es que no me puedo quitar las extensiones. Creía que sí, pero parece que tienen otra dinámica y están pegadas a fuego en mi pelo", explica la artista.

"A ver, no pasa nada y seguramente mañana vendrá alguien a quitármelas", continúa, "pero yo no contaba con esto, así que voy a tener que dormir con las extensiones".