"Podrías vocalizar mejor": El lío de Josep Borrell con el inglés de una periodista estadounidense

El nivel de inglés de los altos cargos políticos españoles ha dejado numerosos momentos memorables en apariciones internacionales. El último de todos ha sido protagonizada por el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

En una entrevista para la cadena televisiva estadounidense Bloomberg, el socialista ha tenido dificultades para responder a una pregunta hecha en inglés. Borrell, ni corto ni perezoso, le ha respondido: "Perdón, no he entendido la pregunta, podrías repetirla más despacio...y vocalizar mejor".

De esta manera, Borrell le ha pedido a una periodista estadounidense con una pronunciación neutra y hablando en su lengua materna que si podría "vocalizar mejor".

Aunque probablemente no llegue al nivel de popularidad que tuvo la popular Ana Botella con su famoso "relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor", las redes sociales sí se han hecho eco del momento y han ironizado y comentado las palabras del ministro.

This is the Real Spain. Gracias Pepe.

"Can you vocalize better..." 🤦🏻‍♀️ ... com sempre culpant als altres de la pròpia ineptitud