La impecable respuesta de Wyoming en 'El Intermedio' a los insultos de El Bigotes

El presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, ha contestado este lunes en su programa al insulto que Álvaro Pérez 'El Bigotes' le ha dedicado esta misma mañana. El investigado por varias tramas corruptas se había cagado en "la puta madre" del presentador mientras declaraba en el Parlamento valenciano por la trama Taula.

Wyoming se ha referido a las palabras del investigado y le ha dedicado una impecable y elegante respuesta.

"Se nota que me quiere un huevo. Me ha puesto a parir como si fuera su amiguito del alma", ha comenzado Wyoming. "Como parece que El Bigotes es un fiel seguidor de El Intermedio, solo puedo responder de una manera: dedicándole un pico de la mesa. Eso sí, también desde el cariño, el respeto y con mucho humor".

"Bueno, señor Álvaro Pérez", ha proseguido, "entiendo que esté frustrado, enfadado y confuso por estar en la cárcel, pero me da la sensación de que ha disparado al tipo equivocado. Porque reconozcámoslo, usted no está en prisión porque yo haga chistes, sino porque quizás usted fue un poco iluso. Se juntó con gente muy importante que no era de su círculo".

Wyoming ha proseguido: "Cuando vinieron mal dadas hicieron lo mismo con usted que hace Sandra Sabatés conmigo: hacer como si no existiera. Por otro lado, en todas las organizaciones delictivas siempre hay alguien que termina comiéndose el marrón. Y me temo que en este caso le ha tocado a usted".

"En otras palabras", ha enfatizado el presentador, "le prmoetieron que se iba a tragar un rico roscón de reyes y se ha acabado tragando el haba y hasta la fruta escarchada".

"Así que le recomiendo una cosa: si decide disparar otra vez contra alguien, elija mejor su objetivo. Y si no lo quiere hacer por mí, hágalo por su abogado, que por la cara que ha puesto cuando se ha acordado de este humilde presentador, parecía estar arrepintiéndose de no haberse presentado a las oposiciones para registrador de la propiedad", ha culminado.