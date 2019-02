Anna Simón y Ana Morgade son dos de las colaboradoras más famosas del panorama televisivo actual y no solo por su participación en Zapeando de La Sexta, ya que Morgade, por ejemplo, también se deja ver en El Hormiguero (Antena 3).

Sin embargo, ha sido en el programa que presenta Frank Blanco en donde ha desvelado dos momentos divertidos que les ha pasado a lo largo de su vida. Anna Simón ha relatado el día en el que vio a Messi de la forma más inimaginable.

"Era muy pronto, estaba en el ascensor del aeropuerto en el puente aéreo y se abrió la puerta y yo estaba en un bostezo de esos que se te desencaja la cara. Iba con su mujer, aunque no creo que me viera", contó la colaboradora catalana. "¡Qué anecdotón!", contestó el presentador, con un tono de ironía.

La Sexta Ana Morgade y Anna Simón cuentan sus anécdotas.

Por su parte, Ana Morgade relató un episodio que vivió trabajando para Zapeando. "Me pedísteis que hiciera un vídeo en el que me volvía loca y gritaba mucho en un tren. Estaba grabando el vídeo, me puse entre dos vagones y me puse a chillar un montón. Cuando me gire, todo el mundo me estaba mirando...entre ellos Gerard Pique", comentó la colaboradora madrileña.

(VER EL VÍDEO DEL MOMENTO AQUÍ)

De inmediato, cada uno empezó a decir a los famosos que habían visto por la calle o por los lugares en los que habían pasado hasta que Frank Blanco tuvo que poner orden: "Yo hablaba de anécdotas curiosas, no de yo una vez vi...".