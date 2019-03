"¡Perdone, pero no!": Tensión entre Cristina Pardo e Isabel Díaz Ayuso (PP) en 'Liarla Pardo'

Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, ha sido entrevistada este domingo por la tarde por Cristina Pardo, presentadora del programa Liarla Pardo de LaSexta.

Una entrevista llena de tensión, en la que Pardo se ha desesperado en varias ocasiones llegando a golpear la mesa.

Tras una primera pregunta sobre las encuestas, Pardo quiso saber por qué Ayuso había llamado por la mañana "Pedro el guapo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Lo dice él en su propio libro, en sus profundas reflexiones como presidente", ha contestado con ironía la dirigente del PP de Madrid.

"Bueno, usted tiene comprensión lectora, no soy yo quien defienda el libro, pero usted sabe que Sánchez se refiere a que parecía que estaba vacío de contenido", ha querido matizar Pardo.

Ayuso, sin dejar la ironía, ha vuelto a contestar: "Seguro que se lo ha puesto alguien del PP... ¿se lo pueden poner los del PSOE y yo no?", ha querido saber. "A mí me ponen etiquetas peores desde la izquierda, que es lo más machista que hay", ha agregado.

Pardo ha cambiado de tercio para hablar de las polémicas palabras de Pablo Casado sobre el aborto en El Español, donde dijo que había que enseñar a las mujeres qué es lo que tienen dentro.

"Lo que veo es que cada vez que se abren las urnas el PSOE saca el aborto", ha contestado Ayuso.

Una respuesta que ha encendido a la presentadora: "No, no, no, perdone pero no".

Sin embargo, Ayuso seguía acusando al PSOE de poner el aborto en la agenda y afirmaba que Casado estaba explicando el tema "desde su perspectiva", ya que él tuvo un hijo prematuro.

"Isabel, por favor, es que me está haciendo usted una trampa", se ha quejado Pardo, quien ha afirmado que "las preguntas no las hacía Pedro Sánchez, sino otro Pedro", en alusión a Pedro J. Ramírez, director de El Español.

Cuando ha conseguido volver a preguntarle por las declaraciones de Casado, Ayuso ha respondido que hay que respetar a las mujeres que se encuentran ante esta situación y que no va a hacer "más política con esto" para no "dar el gusto al gobierno".

Pero el momento más tenso (si cabe) de la entrevista ha llegado con las preguntas sobre Cristina Cifuentes y su máster, por el que la Fiscalía pide tres años de prisión para ella.

Ayuso defendió hace unos días que Cifuentes estaba siendo objeto de un "linchamiento" y, para ilustrarlo, comparó el caso con lo que se pedía para la asesina confesa del niño Gabriel.

Tras reconocer que se equivocó, ha acusado a los medios de "tapar" que había participado en un acto con Joaquín Leguina, exdirigente del PSOE.

"Lo tapó usted con esas declaraciones que no eran verdad", ha protestado Pardo.

Pero Ayuso seguía hablando: "¿Un desayuno de hora y media y seguimos con esto? Estamos desviando el tiro. Me he equivocado. ¿Qué hacemos? ¿Qué más podemos hacer? Si a mí me hacen esto, imagínese a ella".

"Isabel, Isabel...". Pardo trataba de hablar pero, al no conseguirlo, se desesperaba y llegaba a golpear la mesa. Finalmente, ha conseguido preguntar a Ayuso si, teniendo un máster, no le molesta el caso de Cifuentes. "Yo no hablo de justificar nada, no estoy diciendo que nada de lo que ha podido pasar me parezca bien o mal. Me pregunto si a Pedro Sánchez, que ha plagiado una tesis entera, le están dando el mismo trato".

"No, no, no, no, la diferencia es que la Fiscalía no le pide tres años de cárcel", ha matizado Pardo.

"El linchamiento está siendo político y mediático", ha insistido Ayuso, que ha aludido a "los casos que hay en España de problemas de corrupción, con un problema de golpismo que hay en Cataluña...".

"¿Y le parece que los medios no hablamos de Cataluña? ¡Por favor, parece usted Geard Piqué!", ha protestado Pardo.

"Yo lo que digo es que ha habido un linchamiento mediático y político, ¿o no lo ha habido? ¿A usted le parece que el tratamiento que se le ha dado a ella se le está dando al resto de los políticos? No, lo que pasa es que lo alimentamos porque conviene sacarlo", ha aseverado Ayuso que ha alargado tanto su respuesta que ha obligado a otra queja de Pardo, que resoplaba en directo.

"¡Isabel, me quedo sin tiempo!", ha protestado la presentadora, que ha recordado que en el PP hubo "fuego amigo" con Cifuentes.