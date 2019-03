Piqué logra que Carlos Herrera se disculpe con él por lo que le llamó en su programa

Carlos Herrera, presentador de Herrera en COPE, ha pedido disculpas al central del Barcelona Gerard Piqué, por cómo se refirió a él esta semana en su programa.

Todo se remonta a las declaraciones que hizo Piqué este miércoles tras el primer Madrid-Barça que se jugó en el Bernabéu, el de semifinales de Copa del Rey que los culés ganaron 0-3.

Piqué pidió a los medios de comunicación, en especial a las televisiones, que se dejara de hablar tanto del VAR y se dedicara más tiempo al juicio del procés.

En su editorial de cada mañana, Herrera contestó al futbolista, al que insultó y cambió el nombre: "0-3 y Gerardo Piqué... Gerard Piqué aprovechó para demostrar el lado más demagogo, provocador, que tiene; un poco cretino, si me lo permiten ustedes".

Este sábado por la noche, tras el segundo Madrid-Barça de la semana, que los de Valverde volvieron a ganar, esta vez por 0-1, Piqué contestó a Herrera.

Hablando de la necesidad de escucharse en política, dijo esto:

"La gente tampoco escucha, va con su libreto, explican lo que ellos opinan, pero la gente no escucha. Yo el otro día opiné, tuve mi opinión, y puede haber gente que no esté de acuerdo, como el señor Carlos Herrera, que me llamó "Gerardo", en modo despectivo, en vez de mi nombre, Gerard. Me llamó "cretino". Yo no le voy a cambiar el nombre, no le voy a insultar. Mis padres me enseñaron que el respeto es otra cosa, que hay que escuchar. Que a lo mejor puedes no estar de acuerdo con el de al lado, pero que puedes llegar a un consenso si al final escuchas y piensas un poco. Y si estamos en la situación en la que estamos ahora es porque no estamos escuchando, ni unos ni otros".