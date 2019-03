Indignación total con Sergio Ramos por lo que hacía mientras el Real Madrid era eliminado de Champions

Sergio Ramos no ha jugado el partido de vuelta de octavos de la Champions entre el Real Madrid y el Ajax. Se ha ahorrado un disgusto, pues el conjunto blanco ha sido humillado por los holandeses y ha caído con estrépito: 1-4. A pesar de no estar en el campo, el capitán se ha convertido en el foco de muchas críticas por lo que estaba haciendo durante el partido.

El diario Marca ha informado de que Ramos estaba viendo el desastre del Real Madrid desde un palco del Santiago Bernabéu, acompañado de un equipo de rodaje del documental sobre su carrera que está en fase de producción.

Esta información ha despertado la ira de muchos seguidores del conjunto blanco, que han criticado al jugador por haber "buscado" la tarjeta amarilla en el anterior partido contra el Ajax para llegar "limpio" a cuartos. Ya no habrá cuartos que jugar.

@SergioRamos Vaya curita de humildad te han dado machote....siendo nuestro capitán, es de cojones lo que has hecho, has aprendido de los mejores capitanes.....y no te pareces en nada, nada mas que para hablar y pegarte en el campo, espabila, hay que ser Leyenda siempre no a veces