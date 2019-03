"Lástima que se le va a recordar por estas cosas": el gesto de Luis Suárez que ha desatado la polémica

Un gesto de Luis Suárez ha vuelto a desatar una enorme polémica en redes sociales. Ha ocurrido durante el partido de octavos de la Champions entre el FC Barcelona y el Olympique de Lyon y tiene que ver precisamente con el primer gol del conjunto culé.

El tanto lo ha anotado Messi después de que el árbitro señalara penalti sobre Suárez. El delantero uruguayo cayó dentro del área arrollado por un defensa del equipo francés, pero muchos creen que no hay penalti sino falta de Suárez, que pisa la pierna del zaguero.

El debate que se ha desatado en redes es inmenso, con los partidarios de una y otra teoría confrontando sus opiniones:

110% suarez - assist, penalty maker and a lot of great hold up play!