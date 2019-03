El 23% de los españoles toma algo para dormir

Dormir es un placer necesario, aunque a veces no es un placer al alcance de todos. En España sólo un 37% de la población asegura no haber sufrido nunca insomnio, según una encuesta elaborada por YouGov para El HuffPost. Esto se traduce en que casi 2 de cada 3 españoles duermen mal o han dormido mal en algún momento de su vida, con los riesgos que eso conlleva para la salud. Porque no dormir o dormir menos de lo que recomiendan los especialistas (entre 6 y 8 horas diarias, según la OMS) puede pasar factura tanto a nivel físico como mental.

En este sondeo, realizado entre 1.010 personas que respondieron a través del panel de YouGov, una mayoría de los españoles admite cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En concreto, un 78% de los preguntados dice dormir entre seis y ocho horas cada día. El 16% no llega al número de horas recomendadas, mientras que un 6% se pasa de las ocho horas.

Ese 16% de encuestados que no cumple con el mínimo de seis horas diarias se enfrenta a una serie de riesgos. Los recordaba el doctor Carles Gaig, coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y Sueño de la Sociedad Española de Neurología (SEN), con motivo del Día Mundial del Sueño: "El sueño es un pilar importante para la salud pero lo tenemos un poco descuidado", a pesar de que aumenta el riesgo de sufrir ictus, infarto, depresión, ansiedad, cáncer, párkinson o alzheimer.

El insomnio no afecta a todos por igual, son ellas las que más sufren este trastorno. Un 30% de las mujeres encuestadas dice padecerlo actualmente, mientras que en el caso de los hombres afecta al 21%.

Probablemente por esto, son las mujeres las que más recurren agentes externos (valeriana, tila o cualquier otro tipo de medicación): 30% frente a 16%. En este terreno, la cifra global no es demasiado alentador porque un 23%, casi uno de cada, cuatro españoles toma algo para dormir.

En la higiene del sueño también hay que tener en cuenta otros factores, no sólo las horas que pasamos durmiendo. Influyen la temperatura de la habitación, el uso de dispositivos móviles y los horarios. La regularidad es un factor clave y ahí, según YouGov, los españoles sacamos muy buena nota: 7 de cada 10 se va procura acostar siempre a la misma hora. Esto deja sólo al 26% de los encuestados en el saco de irregularidades.

La siesta es otro lujo que no disfrutamos tanto como deberíamos. El invento español por excelencia está lleno de ventajas —como escribe el doctor James Maas en el libro Sleep for Success! "es una forma fácil y saludable de aumentar rápidamente nuestro estado de alerta, concentración, productividad, creatividad y humor"— y no recurrimos tanto a él. Ni siquiera el fin de semana. De hecho, sólo un 53% de los españoles procurar dormirla.



Del mismo modo que no dormimos la siesta en masa durante el fin de semana, tampoco intentamos dormir más horas de las habituales cuando llegan el sábado y domingo. El 54% intenta pasar más horas bajo los efectos de Morfeo y el 46% dice que no altera sus hábitos de sueño.

Aquí sí son los jóvenes los que pasan más tiempo en la cama los sábados y domingos. Lo hacen muchísimos. Un 82% de los encuestados de 18 a 24 dice utilizar esos días para dormir más frente al 37% de los mayores de 55. Al fin y al cabo, según pasan los años, perdemos la capacidad de conseguir ese sueño continuado que los niños cogen a la primera...