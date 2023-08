El CSD responde a las críticas de Yolanda Díaz por la 'tardanza' en actuar: "No es justo lo que dice; tenemos que ser rigurosos"

Sin noticias del TAD todavía. El CSD permanece "tranquilo y a la espera" de la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte, que debe dar respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra Luis Rubiales este sábado

En una rueda de prensa organizada para valorar el fallo del TAD, el presidente del CSD, Víctor Francos, ha comunicado que aún no hay fallo... por lo que ha aprovechado el acto para analizar otras cuestiones. Entre ellas, responder a las críticas de Yolanda Díaz por la "tardanza" en actuar tras el escándalo del beso no consentido a Jenni Hermoso.

"La vicepresidenta actúa con toda la buena fe del mundo en la línea del gobierno de actuar contra esas actitudes. Pero si hubiéramos atendido la primera denuncia de Sumar no se podía suspender a Rubiales. Con todo el cariño, le pido a la vicepresidenta que sea consciente de que estamos haciendo todo lo posible", ha comenzado aclarando ante las preguntas de la prensa.

Más en profundidad, ha proseguido señalando que "no es justo que digan que hemos actuado más tarde que la FIFA". "Nosotros hemos actuado más diligentemente que la FIFA. ¿Por qué ellos no actuaron el martes? Por un principio de prudencia que yo agradezco. Nosotros pedimos a la RFEF unas medidas y, de no cumplirlas, actuaríamos. A las 14:00 del viernes acabó la asamblea y yo a las 17:00 dije qué íbamos a hacer. No es lo mismo que denuncie un estado a que lo haga un organismo privado".

También ha entrado en la denuncia por la falta de paridad presentada por Sumar ante la RFEF. Al respecto, ha considerado que "no se puede aplicar, porque la ley dice una cosa diferente" y será a partir de 2024 cuando entre en vigor. "Tenemos que ser muy rigurosos, porque hay gente que nos espera en la falta de rigor", ha rematado.

"No más espectáculos", el mensaje a la 'nueva' RFEF

De vuelta a lo que pueda decidir el TAD, Francos ha asegurado que el CSD "seguimos pensando que nuestra denuncia tiene todos los fundamentos jurídicos para que sea atendida como una falta muy grave". "Y en el momento en el que el TAD determine, activaremos nuestros mecanismos [...] si el TAD comunica favorablemente y el plazo son 48 horas, no tardaremos 49 en reunirnos, tenedlo claro", ha apuntado.

Tras sorprender por su 'no anuncio', también ha hablado de la reunión de urgencia que la RFEF celebraba este lunes, en paralelo a la del TAD, con el 'estreno' de su presidente interino, Pedro Rocha. Al respecto, Víctor Francos ha pedido "hacerles llegar un mensaje claro de lo que espera la sociedad española, que la RFEF no volviese a dar el espectáculo del viernes pasado". Porque, ha añadido a título personal "a mí, y habla Víctor Francos, no me gustaron los aplausos del viernes".

Sobre el viernes, ha dejado una última 'perla'. Preguntado sobre qué le diría a Luis Rubiales de tenerle delante ahora, Francos ha sido conciso y concreto: "Tendrías que haberte ido el viernes".