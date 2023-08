El CSD eleva al TAD una petición "razonada" contra Rubiales por infracciones "muy graves"

Europa Press via Getty Images

Ya hay petición oficial del Consejo Superior de Deportes (CSD) ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD). El organismo presidido en funciones por Víctor Francos ha elevado a dicho tribunal una "petición razonada" contra Luis Rubiales tras considerar que ha cometido infracciones consideradas "muy graves".

El CSD considera que se han podido vulnerar los artículos 76.1.a de la Ley del Deporte y 14.h del Real Decreto 1591/1992, que hacen referencia, respectivamente, a los abusos de autoridad y a los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos, tras el beso sin consentimiento que dio a Jenni Hermoso.

"Ambas infracciones son consideradas 'muy graves', lo que posibilita la adopción de una medida de suspensión cautelar y provisional de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol como consecuencia de su inaceptable comportamiento durante la final del Campeonato del Mundo femenino de fútbol", ha informado el CSD este sábado.

Víctor Francos ya anunció el viernes, tras conocer que Rubiales no dimitiría de su cargo de presidente de la RFEF, que iniciarían en breve los trámites necesarios para elevar "una denuncia razonada ante el Tribunal Administrativo del Deporte".

Un viernes convulso para el fútbol español

Después de lo que Luis Rubiales soltó en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF parecía casi imposible que el organismo que preside se volviese a pronunciar en las horas siguientes, pero con él nada es imposible y pasada la medianoche, la Federación ha mandado un comunicado en el que ha tratado de responder al escrito que la futbolista Jenni Hermoso envió este mismo viernes.

En un día convulso para el fútbol español, en el que Rubiales quiso dejar claro que no tenía pensado dimitir, las futbolistas primero emitieron una carta conjunta a través de su sindicato, FUTPRO, en la que hasta 81 jugadoras y exjugadoras de renombre cargaron contra sus palabras.

Las deportistas se comprometieron este viernes a "no volver a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes". "Ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto", razonaron.

Pero no fue la única postura que se hizo pública en la tarde de este viernes. Jenni Hermoso rompió su silencio y, en una larga nota, aclaró todo lo que había estado aguantándose contar durante las últimas horas.

La jugadora aseguró que "el beso no fue consentido" y que "me sentí vulnerable y víctima de una agresión". "Se me pidió realizar una declaración conjunta para rebajar la presión sobre el presidente, pero en esos momento en mi cabeza sólo tenía la idea de disfrutar del hito histórico junto a mis compañeras", explicó.

Jenni Hermoso: "Me sentí vulnerable y víctima de una agresión" La jugadora lanza un nuevo comunicado en sus redes, ahora a título personal, en el que reconoce que quedó en "shock" en el contexto de la celebración tras el "beso no consentido" de Rubiales.

"El presidente no ha mentido"

Cuando nadie esperaba a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió un contundente comunicado, pasada la medianoche, para responder a Jenni Hermoso y su sindicato FUTPRO, con "imágenes" como "pruebas" para demostrar que su presidente, Luis Rubiales, no miente.

El organismo del fútbol español contestó a los escritos de las futbolistas, con cuatro imágenes con la que han intentado "demostrar" que Rubiales no mintió.

En el escrito han recordado que pondrán "cuantas acciones legales correspondan en defensa de la honorabilidad" de su presidente, tras exponer "de una forma clara y sencilla cómo se produjeron los hechos que son motivo de conflictividad y escarnio".

"La versión de los hechos del presidente está contrastada en los expedientes internos que se han abierto, sin que hasta la fecha Jennifer Hermoso haya contestado a ninguno de los requerimientos formulados", han asegurado en un comunicado que no ha terminado de convencer a muchos.

Ahora es el turno del TAD, que será el encargado de analizar en los próximos días la petición registrada por el CSD y determinar la sanción administrativa a la que se enfrenta Rubiales. Una decisión que, nada más tomarse, será la palanca con la que el organismo que preside Víctor Francos active la suspensión inmediata del presidente de la RFEF.