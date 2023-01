Todo lo que se sabe del caso Dani Alves: ¿por qué ha ingresado en prisión provisional?

El exfutbolista del Barça e internacional brasileño Dani Alves ha ingresado este viernes en la prisión de Brians (Barcelona) acusado de un delito de agresión sexual. La titular del Juzgado de Instrucción 15 de la ciudad catalana ha acordado prisión provisional sin fianza tras conocer su testimonio y el de la joven a la que supuestamente violó en una discoteca barcelonesa en la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022.

El ingreso ha tenido lugar esta misma tarde, tras esperar la resolución judicial en los calabozos de la Ciudad de la Justicia y llega de acuerdo con la petición de la Fiscalía.

Alves, de 39 años y actualmente jugador de los Pumas de México y de Brasil, con la que disputó el Mundial, tendrá que esperar entre rejas a que se avance en su caso. Por ahora está en el módulo de Ingresos, a la espera de avanzar en su situación judicial.

Esto es lo que se sabe de momento:

¿Cuáles son los hechos?

De acuerdo con la denuncia presentada por la presunta víctima, Alves la forzó en un baño situado en un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona en la noche del 30 al 31 de diciembre.

La joven aseguró en su testimonio que, una vez allí, el futbolista le agarró con fuerza la mano y tras obligarla a tocarle por encima de la ropa, la acabó diciendo que fuera tras una puerta que ella misma no sabía a dónde conducía. Fue allí donde Alves la pidió que se sentara sobre él y tras la negativa de ella la tiró al suelo y la obligó a hacerle una felación.

Según añade El Periódico, en ese momento, siempre supuestamente, Alves se enfadó con la joven por su inicial negativa y acabó por penetrarla vaginalmente hasta eyacular. Tras esto, el jugador habría salido a toda prisa de la discoteca, mientras que ella no pudo reaccionar hasta pasado un tiempo, por el shock, como explicó ante la jueza.

Una vez se pudo recomponer, la chica avisó al personal del local y estos contactaron con los Mossos, quienes la trasladaron hasta el Hospital Clínic de Barcelona.

¿Qué dice Alves?



El futbolista siempre ha negado los hechos: ante la jueza en su declaración de este viernes, e incluso en la televisión, con un mensaje en el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3.

"Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo el mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño", explicó al espacio de Sonsoles Ónega.

Alves también apuntó que no sabía "quién es esa señorita", a la que supuestamente no había "visto nunca en mi vida". "Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización, cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica, por dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy", remató.

No obstante, la jueza considera que su declaración incurría en contradicciones con respecto a los indicios recabados en la discoteca y con lo anotado por los Mossos en su investigación.

¿Por qué ha ingresado en prisión provisional?

Además de las posibles contradicciones, La jueza titular de Instrucción 15 aprecia que hay riesgo de fuga por parte del futbolista y, con ello, "de sustraerse la acción judicial". Lo sustenta, como cita EFE, por la capacidad económica de Alves, su doble nacionalidad brasileña y española y porque reside en México, cuya liga está disputando como jugador del Pachuca.

Además, razona la magistrada, Brasil no tiene convenios de extradición con España, lo que incrementaría el riesgo de que el deportista intente huir de la justicia española y refugiarse en su país de origen sin opción de que el Gobierno de Lula le envíe de vuelta.

Tras esperar la resolución judicial en los calabozos de la Ciudad de la Justicia, el exjugador del Barça ha ingresado esta tarde en la cárcel Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), en el módulo de Ingresos.

¿Qué pasa con su futuro futbolístico?



Los Pumas, el equipo de México en el que jugaba esta temporada, ha anunciado la rescisión de contrato del defensa brasileño. Tras un primer mensaje en el que apuntaban que ejecutarían "las acciones y sanciones conducentes", la entidad ha confirmado su despido.

"Con la información acontecida sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Dani Alves y por el cual se encuentra detenido en España, hemos determinado comunicar que el Club Universidad decidió rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Dani Alves a partir de este día", ha explicado el presidente Leopoldo Silva en una rueda de prensa de urgencia.

Poco antes, la propia liga mexicana había emitido otro comunicado dejando en el aire la participación de Alves en el campeonato.