Gemita llega a la Kings League pisando fuerte y no se calla ninguna: “Querido amigo de Messi…”

Si la gala de presentación de la Queens League el viernes por la noche dejó imágenes y momentos memorables por todo lo que aconteció con la presencia de todos los presidentes de los equipos y las jugadoras del F.C Barcelona Patri Guijarro y Claudia Pina, la resaca de la gala tampoco está decepcionando.

Sin duda alguna, uno de los nombres propios fue el de Gemita, la presidenta del equipo de Ibai Llano, Porcinas. La relevancia de su figura trasciende lo deportivo ya que, por si fuera poco, también es la ex pareja de The Grefg, algo que no pasó inadvertido para nadie, ni en el Cupra Arena ni en redes sociales.

Durante la presentación ya dejó alguna 'joyita' al propio The Grefg pero durante la tarde del sábado ha vuelto a la carga para contestar a otro de los presidentes: el Kun Agüero.

Y es que, el presidente de Kunisports y dueño de Kunistas, protagonizó una imagen que, como es habitual, tampoco ha pasado de largo para los miles de aficionados de la Kings y Queens League.

La imagen en cuestión hace referencia a un comentario del Kun en el chat del directo de Twitch en el que, textualmente, se refirió a Gemita como "la ex de de Grefg", algo que la presidenta de Porcinas no ha pasado por alto y ha aprovechado para responderle de la mejor de las maneras y de paso, crear las primeras rivalidades de la nueva competición.

"Querido amigo de Messi nos vemos en la primera jornada, haré que recuerdes mi nombre 😘 @aguerosergiokun", ha sido la contestación de la streamer que se verá las caras en la jornada inaugural frente al equipo del Kun.