Quién es Gemita, el fichaje de Ibai para Porcinas y por qué está rompiendo la Queens League

Este viernes fue la primera gala de la Queens League y cada presidente de la Kings League hizo oficial quién llevara su equipo en la competición femenina. Hubo presidentes que decidieron seguir ellos mismos en el mismo torneo como Spursito o The Gref, pero otros optaron por ceder el equipo a mujeres.

Es el caso de Ibai Llanos, que hizo oficial que el equipo Porinas FC iba a ser presidido por una mujer. Será Gemma Gallardo, más conocido como Gemita. Esta valenciana y estrella de los videojuegos en Twitch llegó al Cupra Arena pisando fuerte y lanzándoles un dardo a The Grefg, la persona con la que compartía una relación sentimental hasta hace poco.

De hecho, Gemita comenzó su andadura en estas plataformas de la mano de este presidente de la Kings League. Y ahora, gracias a su trabajo, acumula 1,6 millones de seguidores en Twtich, 1,3 millones en TikTok, 593.000 en Twitter y 33.000 en Youtube. Gemita nunca ha ocultado la rabia por aquellos que piensan que ha llegado tan lejos por su relación con el streamer de Murcia. "Me da rabia que la gente siga diciendo que todo lo que he conseguido es por él". ““TheGrefg me ha dado visibilidad, pero si tengo mil o dos mil personas en mis directos ya es cosa mía”, comenta cuando le preguntan.

Gemita comenzó en este mundo hace justo dos años y en sus directos se la veía jugando al Fornite, Valorant, Among Us, Gartic Phone y a veces conversaba con sus seguidores en “Just Chatting”.

Esta mujer valenciana nunca tuvo en sus planes dedicarse al mundo del streaming. De hecho, su sueño era ser piloto de avión. “La miopía me lo hizo imposible”, aseguró en una entrevista en El Mundo.

Así que decidió estudiar Física en la Universidad de Valencia, se licenció y al tiempo consiguió unas prácticas en el Instituto Valenciano de Oncología. La pandemia lo paró todo, también para ella, y fue cuando decidió probar junto a The Grefg en el mundo de la creación de contenidos.

En marzo de 2021 se dio a conocer a todos convirtiéndose en la streamer mujer más vista en Twitch durante la segunda quincena de ese mes con un total de 477,267 horas de visualización.

A nivel profesional le iba genial a Gemita, pero a nivel personal todo cambió en verano de 2022, cuando ella y The Grefg decidieron poner fin a la relación de cuatro años.

Ahora ambos se embarcan en un mismo proyecto y a juzgar por lo vivido en la primera noche puede que la combinación de ambos genere espectáculo. "La intención es ganar y hay demostrar que The Grefg no siempre gana", dijo nada más tomar el poder del equipo Porcinas.