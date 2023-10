Montse Tomé: "Proteger a Jenni fue una decisión deportiva y llamarla ahora también lo es"

Jenni Hermoso vuelve a la selección española; una "decisión deportiva" a la que Montse Tomé quiere quitarle eco. La seleccionadora ha comparecido para explicar su segunda lista y ha aclarado lo ocurrido con la jugadora madrileña después del 'caso Rubiales' y la polémica no convocatoria del mes pasado.

"No llamarla para protegerla fue una decisión deportiva y llamarla ahora también es una decisión deportiva", ha explicado Tomé. Para la entrenadora asturiana, en su primera lista "entendimos que como estaba puesto el foco sobre Jenni, aquello fue pensando en ella porque era una situación especial con mucha parte humana. Pero todas mis decisiones son deportivas y ahora, ese foco ya empieza a ser menos y ojalá sea menos aún", ha pedido, tras reconocer que "sí hablé con ella" tras la concentración de septiembre.

Pero la presencia de Hermoso no ha sido el único pilar de su rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para presentar la convocatoria de los siguientes compromisos de 'La Roja'. España se medirá ante Italia (27de octubre) y Suiza (31 de octubre) en la siguiente ventana de una Nations League iniciada del mejor modo.

En esos compromisos tampoco aparecerán Mapi León y Patri Guijarro, fuera de la lista tras abandonar la anterior concentración, a la que dijeron acudir "obligadas". Para la seleccionadora "todo lo que pasó fue excepcional y la concentración ayudó, pero sus salidas es un tema cerrado y no habría que darle más bombo".

"Ellas mostraron una postura que respeto, pero no hay mucho más que decir. Hablé con ellas, les expliqué por qué les convoqué entonces; seguimos respetando su decisión. En la casa se han hecho cambios, pero queremos pensar en fútbol cuanto antes", ha añadido al respecto.

Más segura que en su debut ante la prensa, la responsable del banquillo femenino ha reconocido haber tenido "siempre" confianza "en mí y mi cuerpo técnico", incluso en los peores momentos, cuando se rumoreó sobre su inminente salida del cargo. Sin embargo, la meritoria victoria al límite en Suecia y la goleada a Suiza le han dado más fuerza y certeza sobre su futuro después de una crisis total en el equipo.

Lo que hemos tenido que hablar lo hemos hablado Montse Tomé, sobre su relación con las jugadoras

Preguntada también sobre Jorge Vilda, actual seleccionador femenino de Marruecos, ha vuelto a marcar distancia, reconociendo tener "una manera de trabajar diferente a lo que había antes". También, en su trato con las jugadoras.

"Mi relación con las jugadoras era buena y ninguna dirá nada malo si les preguntáis. Ellas son muy profesionales; esto ha sido algo que nos ha desbordado a todos, pero no he sentido falta de confianza, lo que hemos tenido que hablar lo hemos hablado". Al respecto, ha aclarado que ha hablado con varias "no con todas"... "igual que ocurrió hace un mes", ha sentenciado.