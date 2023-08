Sigue el pulso Sumar-CSD por Rubiales: qué dice el artículo 62.2 que reclama aplicar el partido de Yolanda Díaz

Europa Press via Getty Images

Una vuelta de tuerca al escándalo del 'caso Rubiales'. Con el deporte y la política pendientes de la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (así como de la Fiscalía y de Jennifer Hermoso por si esta denuncia y abre la vía penal), el conflicto ha dado pie a una brecha entre Sumar y el CSD, órgano deportivo del Gobierno.

Mientras el CSD sigue esperando que el TAD resuelva su denuncia por infracciones "muy graves", el partido de Yolanda Díaz ha publicitado sus quejas por la 'tardanza' del proceso legal, a diferencia de lo ocurrido con la FIFA. Una suspensión temporal de 90 días por parte del máximo organismo internacional del fútbol ha 'sacado' a Rubiales de la presidencia de la RFEF, aunque sea temporalmente...

Precisamente este hecho ha indignado a la vicepresidenta segunda en funciones. Aprovechando una comparecencia pública tras reunirse con responsables del fútbol español, lanzó unas declaraciones que han traído cola. "Yo creo que es verdad que el Gobierno actúa con lentitud, y es más, he lamentado este fin de semana que fuera la FIFA la que hubiera instado la suspensión cautelar del señor Rubiales".

Sus palabras tuvieron respuesta inmediata en una extraña rueda de prensa del presidente del CSD. Víctor Francos, que no pudo hablar de la decisión del TAD porque aún no la había, aseguró que "no es justo que digan que hemos actuado más tarde que la FIFA" y pidió "más rigor" a una "gran jurista" como Yolanda Díaz.

El artículo 62.2 puede utilizarse ya y podría estar cesado ya el señor Rubiales Ernest Urtasun, portavoz de Sumar

"Nosotros hemos actuado más diligentemente que la FIFA. ¿Por qué ellos no actuaron el martes? Por un principio de prudencia que yo agradezco. Nosotros pedimos a la RFEF unas medidas y, de no cumplirlas, actuaríamos. A las 14:00 del viernes acabó la asamblea y yo a las 17:00 dije qué íbamos a hacer. No es lo mismo que denuncie un estado a que lo haga un organismo privado", explicó este lunes Francos.

Incluso, acabó afeando que Sumar denunciase a la RFEF por falta de paridad, en base a la novedosa Ley del Deporte, aclarando que las medidas paritarias se debe aplicar "a partir de 2024".

Pero Sumar ha vuelto a la carga horas después, en boca del portavoz Ernest Urtasun. Tras afear nuevamente la 'tardanza' del procedimiento legal, ha pedido utilizar "algunos mecanismos que están a disposición del Consejo Superior de Deportes (CSD) que no se han usado". Ha citado principalmente el artículo 62.2 de la Ley del Deporte, un texto al que ya hicieron referencia tanto Yolanda Díaz como su portavoz en el Congreso, Marta Lois. "Puede utilizarse ya y podría estar cesado ya el señor Rubiales", ha precisado Urtasun.

Pero, qué dice ese artículo:

2. Además, el Consejo Superior de Deportes podrá adoptar las siguientes medidas frente a las federaciones deportivas españolas:

a) Convocar los órganos colegiados de gobierno y control para debate y decisión, si procede, de asuntos o cuestiones determinadas, cuando aquellos no hayan sido convocados, en el plazo establecido al efecto, por quien tiene la obligación legal o estatutaria de hacerlo.

b) Controlar e intervenir los pagos que se refieran directamente o puedan afectar a la ejecución de los Programas de Desarrollo Deportivo o a las subvenciones públicas.

c) Sin perjuicio de las situaciones descritas en el artículo 60.6, suspender motivadamente, de forma cautelar, a la presidencia o a los demás miembros de los órganos directivos, cuando se incoe contra estas personas expediente sancionador como consecuencia de presuntas infracciones calificadas como muy graves.

En el apartado C está la clave a la que se agarra Sumar, en tanto que el CSD ya ha elevado un escrito donde informa de presuntas infracciones calificadas como "muy graves", en referencia al caso Rubiales. Sin embargo, tanto Francos como el ministro Iceta piden ser "garantistas" al máximo. y buscan el respaldo legal de un alto estamento, como el Tribunal Administrativo del Deporte.

Vivimos en un estado de derecho, con separación de poderes y plenas garantías. No queremos ningún defecto de forma Miquel Iceta, ministro de Deporte

El mismo viernes de la 'no dimisión', Francos reconoció que "a los ojos de la ciudadanía puede parecer que perdemos algunos días, pero vamos a un proceso complicado y no queremos problemas burocráticos que nos lleven a problemas, estamos en el inicio de un cambio en el fútbol español".

Y este martes ha sido Iceta el que ha respondido, con clara 'dedicatoria' sin mencionar a Sumar. "Vivimos en un estado de derecho, con separación de poderes y plenas garantías. No queremos ningún defecto de forma que eventualmente pudiera servir para la paralización del proceso", ha puntualizado esta mañana, en línea con lo que ha venido expresando todo el 'aparato deportivo del Gobierno'.