El TAD retrasa la inhabilitación de Rubiales al pedir al CSD más documentación sobre el caso

El proceso para inhabilitar a Luis Rubiales e impedir que vuelva a dirigir el fútbol española se retrasa. La resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) sobre la denuncia que el Consejo Superior de Deportes (CSD) elevó el pasado sábado sobre el comportamiento del presidente de la RFEF en la final del Mundial, llegará más tarde de lo que deseado.

La razón, que el TAD ha pedido al CSD más documentación para poder expedientar a Luis Rubiales, tal como avanzó la web Iusport poco después de que Víctor Francos, presidente del organismo que depende del Gobierno, convocase una rueda de prensa para anunciar que no había recibido comunicación alguna del tribunal sobre su petición para expedientar a Rubiales por dos infracciones muy graves, abuso de autoridad y actos contra la dignidad y decoro deportivo.

"No conozco a ningún miembro, no he hablado con nadie, no sé si están deliberando o no, sólo que están reunidos. Sólo puedo decir que si incoan el expediente por falta muy grave, el CSD actuará", expuso Francos. El Consejo Superior de Deportes necesita que la resolución del tribunal deportivo especifique es grade de gravedad para poder abrir expediente a Rubiales y apartarlo definitivamente del cargo.

En este sentido, Francos recordó que si el TAD estima que la denuncia presentada es correcta y considera que los hechos son muy graves, el CSD activará las actuaciones que ya anunció en anteriores comparecencias, entre ellas la suspensión de Rubiales.

Preocupado por la imagen del deporte español

Francos ha admitido en esa rueda de prensa su preocupación por la imagen proyectada al mundo del deporte español después de todo lo sucedido con Luis Rubiales y reconoció que la candidatura de España al Mundial de 2030 "estaba mejor situada" antes de lo ocurrido con quien hasta el sábado presidía la Federación Española de Fútbol.

En lo que se refiere a los dos seleccionadores nacionales, Jorge Vilda y Luis de la Fuente, que aplaudieron el discurso de Rubiales, Francos ha explicado que no le gustó el detalle, pero preguntado por una posible destitución de los entrenadores, dijo que el Gobierno no puede elegir quiénes se sientan en el banquillo.

Francos, además, ratificó el compromiso del Gobierno con la paridad en el mundo del deporte y recordó que, a partir del 1 de enero de 2024, tendrá que haber una paridad del 40 % en los órganos directivos de las federaciones. El presidente del CSD anunció, además, que durante los próximos días se pondrán en contacto con las federaciones para advertirles que, en el último trimestre de 2023, tienen que adaptar sus estatutos para cumplir con esta paridad.