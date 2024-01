Estas nuevas comunidades estrenan la cuota cero de autónomos si cumples estos requisitos

Los emprendedores están de enhorabuena. Hasta diez comunidades autónomas van a aplicar la cuota cero de autónomos durante este año 2024. Se trata de Andalucía, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid y Región de Murcia.

Con esta medida, las mencionadas regiones bonifican al 100% las cuotas mensuales a todas aquellas personas que comiencen a cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social.

En ese sentido, cabe destacar que hay tres comunidades autónomas en las que se va a estrenar la cuota cero de autónomos: Canarias, Extremadura y Galicia. No obstante, los requisitos para poder acogerse a la medida son diferentes en cada una de las regiones.

Requisitos cuota cero en Canarias

En el archipiélago canario es necesario no haberse dado de alta en el RETA en los dos últimos años, no encontrarse en pluriactividad, no ser un autónomo colaborador y no tener deudas con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria.

Si se cumplen esas condiciones, la cuota de autónomo estará bonificada al 100% durante el primer año sin importar el nivel de ganancias. En el supuesto de que los ingresos se encuentren por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), también se bonificará el segundo año.

Requisitos cuota cero en Extremadura

Extremadura proporciona a sus emprendedores 960 euros al año para que puedan afrontar el pago de las cuotas mensuales de autónomo. No obstante, tal y como recoge Noticias Trabajo, hay varios requisitos a cumplir:

- Mantener durante 2 años y de forma ininterrumpida la actividad que se esté desarrollando en la región.

- Durante ambos años, el domicilio fiscal debe estar la región extremeña.

- No ejercer el cargo de consejero o administrador en una sociedad mercantil.

- No ser socio trabajador de sociedades anónimas, limitadas, cooperativas de trabajo asociado, sociedades civiles o sociedades laborales.

- No encontrarse dado de alta como trabajador por cuenta ajena en la misma empresa durante los 6 meses posteriores a el alta en el RETA.

Requisitos cuota cero en Galicia

En la región gallega, tal y como informa la Xunta de Galicia en su sitio web, la medida consistirá en la “subvención del 100 % de las cotizaciones de los primeros 12 meses para las personas que se den de alta” como autónomos en 2024. En consecuencia, en Galicia la única condición es darse de alta en el RETA a lo largo de este año.