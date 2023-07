Zapatero se pone serio y responde a Feijóo: deja un minuto en el que no se guarda nada 

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sigue empeñado en que el PSOE y Pedro Sánchez remonten la desventaja que le dan todas las encuestas. El exdirigente se ha convertido en uno de los grandes animadores de la campaña, algo que ha vuelto a demostrar este jueves.

Zapatero ha respondido en un acto en Granada a las polémicas palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre Correos y le ha pedido que "no intente crear sombras sobre el proceso electoral" español "ni en el voto por correo". Le ha avisado que la población "no se lo va a creer y no se va a asustar ni a indignar", sino que va a "votar libremente" en esa cita con las urnas.

Ha aprovechado su intervención para emplazar al líder del PP a no hacer "como en las elecciones municipales y autonómicas" del pasado 28 de mayo en relación al voto por correo. "La gente ya ha aprendido el truco, no se lo va a creer y no se va a asustar ni a indignar, lo que van a hacer es votar libremente", ha sentenciado.

El expresidente socialista también ha denunciado que "todas las derechas populistas, extremistas, usan la misma táctica en todas las elecciones". "Buscan sembrar la duda sobre el sistema electoral", ha señalado.

Por ello, ha reivindicado que "el sistema electoral en España es un sistema limpio, que funciona de forma transparente y objetivo, porque así es el pueblo español".

Incluso Zapatero ha contado una anécdota que le ha sucedido mientras tomaba un café en una cafetería próxima al lugar del mitin. Según ha narrado se le ha acercado un cartero para decirle que van a llegar a tiempo y que todos los sobres de voto por correo van a llegar.