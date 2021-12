10 historias de terror relacionadas con la Lotería

Europa Press News via Getty Images

“Decidí comprar otro y me alegro por la chica que lo compró”, explicó en declaraciones a los periodistas frente a la Administración 249 de la capital catalana, donde cayó el premio.

Un sueño para la mayoría que, sin embargo, para algunos se ha tornado en una auténtica pesadilla, una historia de terror que no se produce un viernes 13 con melodía tenebrosa, sino un 22 de diciembre y con música ‘made in’ San Ildefonso.

″¿Y ahora qué hago, me mato?”, preguntaba con tino .

Y en las tres confluye la misma mala suerte: que no te toque por los pelos.

La última historia es la de una joven extremeña que, en lugar del premiado 03347 compró “el ‘antigordo’”, como ella misma describió en su momento: el 74.330.

“Mi madre me dijo que comprara un décimo”, explicaba esta usuaria, quien contó cómo respondió a su progenitora. “Que no, mamá, que soy gafe”. “Y ella, que no hija”. “Y bueno, ha pasado esto”, describía junto a una foto del décimo.

Su historia recibió muchas respuestas.