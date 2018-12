A esta extremeña le ha ocurrido lo peor que le puede pasar a alguien el día de la Lotería

El 03347 ha sido el número agraciado con El Gordo de la Lotería de Navidad este año. Y ha estado muy repartido, ya que el número se ha vendido, entre otras ciudades, en Cuenca, Huesca, Madrid, Zaragoza, Cádiz, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Lugo, Málaga, Murcia, Navarra, Salamanca, Segovia, Pontevedra y Valladolid...

Y también en Extremadura, concretamente en Cáceres. Pero hay una extremeña que hoy está viviendo esa sensación de desazón que le queda a quien ha visto pasar la fortuna muy cerca.

Se trata de la usuaria de Twitter @peeserre, que ha compartido su vivencia este sábado, horas después del sorteo.

"Mi madre me dijo que comprara un décimo", ha explicado esta usuaria, quien ha contado cómo respondió a su progenitora "que no, mamá, que soy gafe". "Y ella, que no hija".

"Y bueno...", prosigue su relato, "ha pasado esto: el antigordo".

Y en la imagen se ve el motivo de su 'gafe': compró un décimo con el número de El Gordo... al revés. Es decir, el 74330.

Mi madre me dijo que comprara un décimo, y yo que no mamá que soy gafe y ella que no hija y bueno...

Ha pasado esto. El antigordo. pic.twitter.com/kEVHlslmh2 — P. (@peeserre) 22 de diciembre de 2018

