2021: el año en el que la salud mental se volvió ‘mainstream’

A sus 27 años, Mario se ha estrenado este año yendo al psicólogo. Casi ocho meses después de su primera consulta, el joven no sabe determinar bien qué lo llevó hasta ahí, pero da varias pistas. A finales de 2020, los dos únicos abuelos que le quedaban murieron de forma repentina por covid con dos semanas de diferencia. En ese momento, Mario también dejó de trabajar en un sitio que le llenaba, pero la vida siguió y el chico fue tapando su pena.

“Al tiempo, me di cuenta de que algo no estaba bien”, relata. “Cualquier tontería me ponía triste, me angustiaba cuando me contaban cualquier chorrada, me veía con mucha ansiedad, me agobiaban mucho las noticias políticas”, describe Mario. Un día, estando solo en su oficina, “sentí que empezaba a ahogarme de la ansiedad”. “No sabía ni qué me estaba pasando, no sé cómo describirlo, me dolía el alma”, dice. Cuando se tranquilizó, decidió que era el momento de llamar a un psicólogo. Buscó en Google “psicólogos” alrededor de su zona. Y dio con uno enfrente de su piso, en Madrid.

70 euros por sesión, 200 al mes

Desde entonces Mario va una vez a la semana al psicólogo, en sesiones de 50 minutos, por las que paga mensualmente 200 euros –sin ese precio cerrado, pagaría 70 euros por cada sesión–. “Es un dinero que, gracias a la vida, me puedo pagar. Pero tengo amigas que no van al psicólogo porque, directamente, no se lo pueden permitir”, dice. Mario descartó desde el principio recurrir a la sanidad pública por las experiencias “nefastas” que le habían contado en su entorno sobre esperas eternas entre sesión y sesión.

El tratamiento actual de la salud mental en la sanidad pública es “claramente inadecuado e insuficiente”, afirma Guillermo Fouce. “Un médico de atención primaria tiene que diagnosticar algo tan complejo como un problema de salud mental en una cita de cinco o diez minutos, a veces de forma telefónica”, describe el psicólogo. “Muchas veces, lo que le toca hacer es taponar posibles problemas con medicación, o incluso el paciente acude directamente a solicitarle esa medicación porque no puede dormir”, apunta. Más allá de recetar a esa persona pastillas para dormir, habría que ir a la raíz de ese problema, al porqué de ese insomnio, indica Fouce. Pero los servicios sanitarios están saturados, falta tiempo, falta personal, faltan recursos. Y es la pescadilla que se muerde la cola.