El récord de infecciones en Europa del Este elevan los casos de covid-19 a 250 millones

¿Hay que encender todas las señales rojas de peligro? No, coinciden los expertos. Hay que ser prudentes en las relaciones con los demás, hay que impulsar la vacunación (incluyendo al mundo menos desarrollado) y hay que no bajar la guardia. La situación, desde la primavera de 2020, ha mejorado mucho gracias a las vacunas y a la exposición natural, aunque el clima más frío y las próximas reuniones navideñas podrían aumentar los casos.

250 millones. Se dice pronto, pero es el número de personas infectadas ya por coronavirus en el mundo. Una cifra superada este lunes, que no deja de crecer y que, cuando el planeta aún no se hacía ni eco de lo que pasaba en Wuhan, hubiera parecido un escenario de ciencia ficción.

Alemania, por ejemplo, registró casi 34.000 casos en las últimas 24 horas, una cifra récord de contagios. Lothar Wieler, del Instituto Robert Koch de Alemania (IRK) -responsable del control y prevención de enfermedades- pronostica un resultado “aterrador” si no se pone la brida ya. “Si no tomamos medidas ahora para contrarrestarlo, esta cuarta ola traerá aún más sufrimiento”, advierte en declaraciones a la BBC .

Más de la mitad de la población mundial aún no ha recibido una sola dosis de la vacuna de Covid-19, según la web estadística Our World in Data (una iniciativa sustentada por la Universidad de Oxford) , cifra que se reduce a menos del 5% en los países de bajos ingresos.

La mejora del acceso a las vacunas figurará en el orden del día de las reuniones del poderoso Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico, cuyo anfitrión virtual será Nueva Zelanda esta semana.

Los miembros de la APEC, entre los que se encuentran Rusia, China y Estados Unidos, se comprometieron en una reunión especial celebrada en junio a ampliar el intercambio y la fabricación de las vacunas de covid-19 y a eliminar las barreras comerciales para los medicamentos.

La Organización Mundial de la Salud y otros grupos de ayuda hicieron el mes pasado un llamamiento a los líderes de las 20 mayores economías del mundo para que financiaran un plan de 23.400 millones de dólares para llevar vacunas, pruebas y medicamentos contra el covid-19 a los países más pobres en los próximos 12 meses.

Tedros reclama a los fabricantes de vacunas que ya tienen la Lista de Uso de Emergencia que den prioridad a una distribución equitativa a través del mecanismo COVAX de la ONU, diseñado a tal efecto, en lugar de dar prioridad “al beneficio de los accionistas”. “Seguimos escuchando excusas sobre por qué los países de bajos ingresos sólo han recibido el 0,4% de las vacunas del mundo. Una de ellas es que los países de bajos ingresos no pueden absorber las vacunas. Eso no es cierto. Con la excepción de unos pocos países frágiles, afectados por conflictos y vulnerables, la mayoría de los países de bajos ingresos están preparados”, señala.

El problema, según explicó, es simplemente que no pueden conseguir las vacunas. Otra excusa de los fabricantes es que los países de bajos ingresos no han hecho pedidos de vacunas. “La mayoría de los países de bajos ingresos dependen de COVAX, que tiene el dinero y los contratos para comprar las vacunas en su nombre. Pero los fabricantes no han cumplido su parte”, precisó el director de la Organización Mundial de la Salud, que indicó que todavía no se sabe cuándo entregarán las vacunas los fabricantes.

Además, indicó que “no deberían ir más vacunas del covud-19 a los países que ya han vacunado a más del 40% de su población, hasta que COVAX tenga las vacunas que necesita para ayudar a otros países a conseguirlo también”, sostuvo. Según Tedros, tampoco deben administrarse más refuerzos, excepto a las personas inmunodeprimidas, aunque es el camino por el que están tirando países como España, con su tercera dosis.

La mayoría de los países con una elevada cobertura vacunal siguen ignorando el llamamiento de la OMS a una moratoria mundial de los refuerzos, en detrimento del personal sanitario y de los grupos vulnerables de los países de bajos ingresos que siguen esperando las primeras dosis.