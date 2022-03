8 preguntas que hacen los niños sobre la guerra y cómo responderlas

La guerra es una realidad difícil, llena de horrores y traumas. La invasión de Ucrania no ha hecho más que recordarlo.

Además de sentirse conmovidos por las noticias y estresados por los efectos económicos de la guerra, los padres también se enfrentan a otra preocupación: ¿cómo les explico esto a mis hijos?

“Es natural querer proteger a nuestros hijos de las noticias violentas, pero no olvides que están escuchando muchas cosas en el colegio o incluso de sus hermanos mayores”, advierte Ericka Sóuter, autora de How to Have a Kid and a Life: A Survival Guide.

No esperes a que tus hijos saquen el tema. Empieza la conversación tú mismo para dejar claro que eres una fuente de apoyo e información. Así tus hijos podrán sentirse cómodos acudiendo a ti con cualquier preocupación.

“Empieza diciendo algo como: ’Hay una guerra en Ucrania. ¿Puedes decirme lo que has oído sobre ella?”, aconseja Robin Gurwitch, psicólogo de la Universidad de Duke. “Si tienes un niño mayor o un adolescente que dice algo así como: ‘Estoy bien’ o ‘Me da igual’, entonces dile que tienes curiosidad por saber qué dicen sus compañeros sobre el tema”.

Si empiezas con una pregunta, conseguirás el contexto que necesitas para dar forma a la conversación. Responde según lo que te cuente y luego pregunta si quiere plantearte alguna duda.

“Hablar de la guerra nunca es fácil, y los niños pueden reaccionar de muchas maneras”, afirma Martin Forster, psicólogo infantil del proveedor de telemedicina Kry. “La clave como padres es proporcionarles un entorno en el que se sientan seguros y cómodos para hablar de cualquier cosa que les preocupe”.

Aunque las preguntas de los niños sobre la guerra no suelen tener respuestas sencillas, es importante responderlas de forma informativa y adecuada a su edad.