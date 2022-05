9 de mayo: el Día de la Victoria rusa sobre los nazis que se espera clave para Ucrania

Alexander Zemlianichenko via AP

El covid ha hecho que las últimas citas hayan estado anuladas, descafeinadas o alteradas, pero este año hay algo mucho más desestabilizador: la guerra de Ucrania. Habrá desfile, llevamos semanas de ensayos en los alrededores de la Plaza Roja. Lo que no se sabe es qué más acompañará a los fastos, si habrá un gran anuncio por parte del presidente, Vladimir Putin , una nueva amenaza, una nueva apuesta.

¿Queda declarada la guerra?

Según un estudio del Instituto Real de Asuntos Internacionales (Chatham House) con base en Londres, se calcula que Rusia ha perdido unos 15.000 soldados en esta contienda. La cifra roza los 25.000 según el Gobierno de Kiev. Moscú ha reconocido solamente 1.321, pero desde el 25 de marzo se han dejado de reportar los datos de muertos y heridos en sus filas, en un intento de no bajar más aún la moral. Más allá de la guerra de cifras, Rusia necesita refuerzos y si declara la guerra podrá llamar a reservistas, movilizar a hombres en edad de pelear y extender el servicio militar obligatorio, ganando brazos.

“Ese escenario es muy complejo. Por un lado, hablar de guerra propiamente dicha permite promulgar una ley de movilización y también tomar medidas económicas excepcionales, porque se entiende que hay una agresión contra Rusia y es necesario. Sin embargo, más allá de la propaganda y de la falsa desnazificación anunciada, ese paso obligaría a una implicación social para la que no sé si la sociedad rusa está preparada”, sostiene Anne Claessen, investigadora del Real Instituto Superior de Defensa belga .

Entiende que Putin “corre el riesgo de perder apoyo popular” si tiene que llamar a filas a los ciudadanos que hasta ahora lo apoyaban, pero no es lo mismo “vestir el uniforme”, “que te impidan salir del país”, o ver cómo se impone una ley marcial, “que implica desde la eliminación de derechos básicos y la mayor concentración de poder de las autoridades a la suspensión de procesos electorales, por ejemplo”.

La experta habla de un hipotético “cambio de narrativa” en el relato mantenido hasta ahora por el Kremlin, que llevaría aparejado un reconocimiento de que las cosas no van bien, que la ofensiva no ha sido tan rápida y limpia como se anunció. “Eso puede reducir el apoyo popular al régimen”, apunta, recordando que habría que echar mano de varones jóvenes con poca o ninguna formación militar, por lo que tampoco tendría una inyección de ayuda inmediata. “Hace falta tiempo para formar a la gente”, apunta. Por eso entiende que “no parece el momento” de declarar la guerra, por más que la información sesgada o directamente ocultada haga que la popularidad de Putin esté en un 83%, según la organización independiente Levada .

La base para elevar la apuesta “no es fuerte”, porque Putin ha cometido varios grandes errores, como pensar que no habría apenas oposición ucraniana, “militar y civil”, como ocurrió en 2014, cuando se anexionó Crimea sin grandes resistencias . Tampoco esperaba que los aliados occidentales, siempre despegados, se unieran e impusieran sanciones elevadas y enviaran armas a los de Volodimir Zelenski . Y menos aún se esperaba que sus propias Fuerzas Armadas estuvieran en un momento tan bajo.

Y si no es eso, ¿qué?

“Es posible que veamos que se redoblan esfuerzos, que se reposicionan fuerzas, que se ocupan espacios que inicialmente no atraían su atención o no estaban considerados como urgentes, y así poder presentar ante su gente una victoria relativa en una guerra que nadie está ganando pero que, desde luego, no están perdiendo los ucranianos”, añade el coronel español retirado Manuel Gutiérrez. Coincide en que la suma de “capacidad de resistencia ucraniana, ayuda de Occidente y fallos de cálculo rusos” hace complicado ir más allá.