A Isabel Díaz Ayuso le cambia el gesto cuando escucha la palabra mágica: su cara lo dice todo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero han comparecido en rueda de prensa para pedir al Gobierno el cese del Estado de Alarma.

“Volvemos a solicitar al Gobierno central que anule el estado de alarma”, ha pedido Díaz Ayuso: “Nuestro trabajo está permitiendo reducir las cifras cada día y hasta lo reconoce la OMS. Por eso pensamos que la intervención atropellada es la peor decisión que puede adoptar el Gobierno contra los madrileños”.

Ya en el turno de preguntas, el periodista de El País, Manuel Viejo, ha hecho una pregunta que ha hecho que el rostro de la presidenta de la CAM cambie completamente.

“Usted ha dicho en una entrevista en Financial Times que Sánchez quiere un país donde sólo se permite una forma de pensar. Está en la misma línea que se sitúa Vox, que quieren terminar con el Gobierno la semana que viene con una moción de censura, ¿Usted votaría a favor?”, ha querido saber el periodista.

Ha sido escuchar la palabra “Vox” y el rostro de Ayuso ha cambiado por completo y ha esbozado una llamativa sonrisa.

La presidenta ha respondido que el Financial Times “no señala al Gobierno de España como un Gobierno moderado ni que esté actuando precisamente bien”. Ayuso ha afirmado también que “el Gobierno de España está imponiendo una forma de pensar, de ver la vida y de hacer las cosas” donde “imponen el falso diálogo y el mantra de la moderación para arrinconar a todos aquellos que disentimos”.

“En un Estado de Derecho y en una democracia como la nuestra no todos pensamos de la misma manera”, ha sentenciado Ayuso.

Sobre la cuestión de la moción de censura de Vox, la presidenta de la CAM no se ha querido mojar y ha respondido de la forma más escueta posible: “Yo no tengo por qué pronunciarme, no está entre mis responsabilidades hacerlo”.