El candidato popular a la alcaldía de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha lanzado en sus redes sociales un vídeo en el que pide el voto a su “persona”, no al PP, en las elecciones municipales, después de que Pablo Casado cosechara anoche los peores resultados de la historia del partido.



Albiol ha publicado un vídeo en Twitter con el testimonio de varias personas que aseguran que en las municipales del 26-M votarán al alcaldable popular pero no al PP, que perdió en los comicios generales más de la mitad de los escaños en el Congreso.



“Yo siglas no miro, miro a la persona”, dice uno de los testimonios, mientras otro asegura: “Yo no voy a votar al PP, te voy a votar a ti”.