Alejandro Sanz sorprende con esta revelación sobre Miguel Bosé

El cambio de temporada, unido a la crisis del coronavirus, ha hecho que La Resistencia tenga una nueva pregunta.

Si el programa que presenta David Broncano se ha caracterizado estos años por sus preguntas al invitado sobre sus relaciones sexuales en el último mes y el dinero que tiene, ahora se ha sumado una nueva: cada vez que va un cantante se le interroga sobre Miguel Bosé.

La controvertida postura del artista español sobre la crisis del coronavirus, las vacunas y sus críticas contra la labor del Gobierno le han valido numerosas críticas. De hecho, Bosé eliminó sus cuentas en redes sociales después de asegurar que fue censurado por Facebook.

Este martes le ha tocado el turno a Alejandro Sanz, pero antes fueron Dani Martín, Miguel Ríos, Rozalén o Alaska.

El cómico le preguntó primero si había elegido el número de gente para celebrar estas navidades. “Eso es complicado, además dicen diez adultos y los niños no cuentan. Yo lo he oído, no sé ya por dónde va la información”, contestó Sanz.