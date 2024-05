Óscar Reyes cuenta qué le pasó en el casting para ser Machu Picchu en 'Aída' y deja a todos flipando

El actor Óscar Reyes, recordado por el gran público por su papel de Machu Picchu en la serie Aída, ha dejado flipando a miles de personas al desvelar lo que le pasó en el casting para conseguir aquel trabajo.

Lo ha contado en el podcast Cambia tu mente, donde sus palabras superan ya los dos millones de reproducciones. Allí cuentan que el actor "es un español, de padre japonés y madre española que se ha hecho conocido por interpretar a un personaje ecuatoriano en una de las series más exitosas de España".

"Porque se equivocaron", empieza diciendo Reyes. "Os puedo decir que es el casting en el que menos confianza he tenido de toda mi vida. Nunca había hecho personajes extranjeros. Me llamaron para un casting de una serie de televisión, Aída, que estaba Paco León. Me mandaron una separata en la cual no especificaba que el personaje fuese a ser latino", rememora.

"Me subí con mi Seat Ibiza aquí a Madrid a hacer el casting. Cuando llegué a la sala de espera vi que eran todos latinos y pensé: 'Será para otro personaje'. Entré a la sala, lanzamos la primera parte, me quedé contento. Y, de repente, me dice Magdalena: 'Oye, inténtalo con un acento latinoamericano", recuerda.

"Y, ostras, no me había preparado nada", admite que pensó. En el estudio se han sorprendido de que dijeran acento latinoamericano en general, como el si mexicano y el argentino fueran lo mismo.

"Exactamente, la musicalidad es la misma. Todo el mundo lo sabe", ironiza Reyes, que cuenta que dijo: "Yo no me he preparado esto. Vamos a hacerlo, os quedáis tranquilos, yo me voy a gusto a Jaén a seguir con mi función de teatro".

"Y lo tiré. Lo tiré con un acento lo más neutro posible y cuando me llamaron fue una sorpresa porque yo lo único que quería era acabar e irme", admite antes de señalar que principalmente pensó "en la desilusión para todos los latinoamericanos que habían en el casting" y a los que les quitó el personaje alguien que no era latinoamericano.