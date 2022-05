Almeida dice sí a la reelección: el "ticket electoral" junto a Ayuso "pone nerviosos" a algunos

Europa Press Entertainment via Getty Images

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , ha confirmado esta mañana que quiere revalidar su cargo en las elecciones municipales del año que viene. Durante una entrevista en La Hora de la 1 , ha enfatizado que “por supuesto” aspira a la reelección, porque es lo que le hace “más feliz”, porque no hay “otro cargo igual” en la política española.

Almeida no quiere hablar de otras responsabilidades, que sobre todo es “un afiliado más”, y admite que desde que no es portavoz del PP nacional no es que esté “liberado”, pero sí puede centrarse mejor en “ser alcalde”, que es lo que más le gusta. “Me veo bien”, asevera, porque se mantiene su “compromiso firme y apasionado” con la ciudad.