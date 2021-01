Ana Rosa Quintana dedica unas demoledoras palabras a Fernando Simón

La presentadora de El Programa de AR, Ana Rosa Quintana, ha criticado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, tras la rueda de prensa de este lunes.

En ella, el epidemiólogo respondió a la última petición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: cancelar los vuelos de España con Sudáfrica y Brasil tras detectarse en estos países nuevas cepas de coronavirus.

“No sé quién lo propone pero con Sudáfrica sería un canto al sol. En las últimas tres semanas no hemos recibido ni un vuelo de Sudáfrica”, respondió el portavoz sanitario. De Brasil aseguró que han recibido vuelos, pero que exigían a sus viajeros una PCR previa negativa y adelantó que iban a reforzar esos controles.

En la mesa de debate del programa de Telecinco valoraron este martes esas declaraciones. La presentadora que quejó de que de Brasil han entrado en las últimas semanas más de 40 vuelos y que de Sudáfrica pueden llegar vía París.

“A mí las opiniones de Simón me dan absolutamente igual, no está para dar opinión”, afirmó Quintana, que puso sobre la mesa el hecho de que no se informe desde Sanidad los fines de semana.

“Los datos los da Simón y cuando da los datos ya los tenemos todos los que han dado las distintas comunidades autónomas. España es el único país del mundo que no da datos los fines de semana, pero los dan las comunidades autónomas... así ya no hacemos caso a Simón”, aseguró.

Finalmente, Quintana hizo una última pregunta: ”¿Simón es un portavoz epidemiológico o es un político? Creo que tiene que decidirse qué es lo que es”.