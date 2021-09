Anabel Alonso se pronuncia así de claro sobre Yolanda Díaz

JUAN NAHARRO GIMENEZ VIA GETTY IMAGES/ TVE

JUAN NAHARRO GIMENEZ VIA GETTY IMAGES/ TVE Anabel Alonso y Yolanda Díaz

Yolanda Díaz es una de las políticas del momento. La ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera del Gobierno de España es, según el CIS, la dirigente mejor valorada del país, por delante incluso del presidente.

La ministra está además de actualidad por firmar un nuevo aumento del salario mínimo de 15 euros que ha salido adelante con el apoyo de los sindicatos pero sin el acuerdo con la patronal.

De la labor de Díaz han hablado este viernes en Todo es mentira, el programa que presentan Risto Mejide y Marta Flich en Cuatro, donde trabaja la actriz Anabel Alonso como colaboradora.

En un momento de la discusión, Anabel Alonso se ha destapado como una seguidora de Yolanda Díaz y ha tenido palabras de elogio para ella. La actriz ha definido a la ministra de Trabajo como “formada y sensata”: “Pega con la mano abierta sin despeinarse. Yo la admiro mucho, me parece una política de altura”.

Alonso se ha hecho eco también de las reacciones de la ministra de Economía Nadia Calviño “con los ojos en blanco” cuando habla Díaz y ha comentado que “eso no se paga con dinero”.

Díaz y el comunismo

Este jueves durante una aparición en el Canal 24 Horas de TVE, el periodista Carmelo Encinas le preguntó a la ministra qué tenía ella de comunista y Yolanda Díaz no pudo ser más concisa.

“Sería bueno recordar que el Partido Comunista de España ha estado a la altura de las circunstancias de nuestro país y, sobre todo, que ha defendido dos valores fundamentales: los derechos humanos y la Democracia. En este camino yo me encuentro cómoda, en ensanchar la Democracia y en defender los derechos fundamentales. El resto, las etiquetas, no me interesan demasiado”, dijo la ministra en el programa de Xabier Fortes.

Sobre qué significa para ella ser comunista, la vicepresidenta remarcó que esa es una “pregunta elevada” pero que fundamentalmente “se trata de garantizar la igualdad entre todos los seres humanos”.