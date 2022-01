Ángel Jiménez, el 'Árbitro de la Paz' que emociona con sus charlas antes de los partidos

Jiménez empezó entonces una política basada en el respeto. Antes de los partidos hablaba con los entrenadores y delegados y les informaba que al primer insulto pararía el partido y que con el segundo lo suspendería para llamar a la policía. No se trataba de una amenaza que luego no iba a cumplir, iba completamente en serio.

En los últimos años y aunque no ha estado ejerciendo de árbitro como tal, sí que ha estado haciendo de colaborador y embajador para la Plataforma 090 (0 violencia en 90 minutos) que creó el Ayuntamiento de Málaga. Ahí ha dado charlas a equipos, directivos, jugadores, ha evaluado comportamientos, etc.

Por ello y para hacerlo todavía más personal, esta temporada volvió a desempolvar su silbato y volvió a los terrenos de juego para arbitrar partidos federados de los más pequeños. Pero lo hizo añadiendo dos nuevas señas de identidad que explica a padres, jugadores y entrenadores antes de los partidos: el VAR de la honestidad y el VAR de la afición.

“He vivido casos preciosos gracias a la honestidad”

El VAR de la honestidad, explica, le surgió cuando un jugador en la liga de su colegio le reconoció que había despejado un balón cuando él no lo había visto: “Pité saque de puerta y me protestaron que era córner, así que le pregunté al portero y me confesó que efectivamente había sido córner. Eso cambió todo, empezamos a hablar de honestidad y cuando salió el VAR dije que aquí no teníamos VAR, pero sí que teníamos el VAR de la honestidad”.

Jiménez se lo explica detalladamente a padres y jugadores en unas charlas que se han hecho virales y que han llegado a compartir figuras como Pau Gasol o Álex Corretja.

“Hemos vivido casos preciosos en partidos en los que los jugadores solo me habían visto ese día en su vida y me habían hecho caso. Eso es porque quizás nadie se lo había dicho en persona nunca y que respondan así justo después de conocerme me parece maravilloso”, afirma el profesor, que cuenta que en cada encuentro tiene mínimo un ejemplo.

Incluso comenta que ha habido casos de córners en finales ajustados. Tiene grabado uno de la liga del colegio en el que un equipo marcó un gol decisivo y un jugador le reconoció que había hecho una falta durante la jugada anulando el gol. “Eso es muy bonito”, dice.

Además, esto lo acompaña con el VAR de la afición (Ver, Animar y Respetar) dedicado a los espectadores: “Busca que los padres no atosiguen a sus hijos, que ya tienen un entrenador que les enseñan, y se pongan a animar y crear buen ambiente”.