Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

Será uno de los actos más tensos que se recuerda. No tanto por los casi cuatro años de bloqueo del CGPJ sino por la polémica en torno a la renovación del Tribunal Constitucional, con la amenaza de un boicot del bloque conservador, que en las últimas horas se ha abierto al consenso pero exigiendo unas condiciones.

Con la vista en el Tribunal Constitucional

A día de hoy este asunto acapara todo el interés mediático por las negociaciones contrarreloj a favor y en contra de la designación de los dos magistrados para el TC que por turno corresponden. Desde este lunes, los contactos se suceden a un ritmo frenético con intereses contrapuestos entre dos sectores del órgano de gobierno de los jueces de cara al pleno extraordinario que se convocó para pactar el nombre de los dos magistrados y que tendrá lugar un día después de la inauguración del curso. Por un lado, el bloque progresista trabaja para lograr un consenso que saque adelante los nombramientos, en línea con lo manifestado públicamente por Lesmes , si no es este jueves si antes del 13 de septiembre, que es la fecha límite que marca la ley. Este grupo sostiene que los vocales están vinculados por ley y que no pueden hacer oposición al Gobierno ni al Parlamento, por mucho que se pueda discrepar con la reforma aprobada por el Congreso que devuelve las competencias al Consejo para nombrar a los magistrados del TC. Lesmes, muy crítico con el texto, avala esta tesis por lealtad institucional y para evitar un choque de trenes que salpique a las instituciones del Estado implicadas. Su estrategia pasa por conseguir, al menos, la mayoría que avaló recientemente a Álvaro García Ortiz como fiscal general el Estado, esto es, sumar los 12 votos que permiten renovar el tribunal de garantías.

Por otro lado, están los críticos. Son los vocales que se opusieron al nombramiento de García Ortiz y que buscan sumar fuerzas para bloquear la renovación del Constitucional. Sigue el enfado entre estos vocales por la reforma impulsada por Moncloa que devolvió las competencias para nombrar a magistrados del TC pero no del Supremo. Sin embargo, en las últimas horas el escenario ha dado un vuelco. Tras una reunión que ha terminado al filo de la medianoche, los vocales del bloque conservador han dado un paso atrás apostando ahora por consensuar un acuerdo para los nombramientos, siempre y cuando se pacten “unas reglas del juego” que otorguen tiempo al Consejo para un pacto en aras de la “institucionalidad”.

Esto se traduce en que los vocales más conservadores se abren a negociar los nombres de los dos magistrados para el TC pero más allá del pleno extraordinario fijado para este jueves, lo que desliza la idea de que probablemente no se cumpla tampoco la fecha del 13 de septiembre que establece la ley para acordar los nombres.

CGPJ: en funciones desde 2018

Precisamente, Carlos Lesmes aseguraba en la toma de posesión del fiscal general que no alberga “ninguna esperanza” de que se renueve el Consejo y volvía a señalar a Congreso y Senado como responsables de la situación. De paso también apunta al Gobierno, por la situación que vive la Justicia en España y, en concreto, del Supremo, por la reforma que hizo hace un año para impedir que un CGPJ en funciones pudiera hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.

Pilar Llop, ministra de Justicia, ha dejado claro que el Gobierno no contempla otro escenario “que no sea cumplir con la Constitución, que no sea renovar el CGPJ, pero parece que el PP sí está en esa clave” y ha instado por enésima vez a que los populares presenten sus propuestas: “No entiendo nada del señor Feijóo. ¿Dónde están los nombres de los candidatos? Que los ponga encima de la mesa mañana mismo. Entonces se podrá renovar el Consejo. Estoy segura. El PSOE en el Congreso y Senado tiene sus candidatos”.