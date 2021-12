Aparca en un paso de cebra y la nota que le dejan en el coche es TREMENDA

Allí, sujeto al limpiaparabrisas, habían colocado un preservativo junto a una nota. En el escrito se podía leer: “Te regalo esto para que no te reproduzcas nunca”. Y entre paréntesis aclaraba el motivo del enfado: “Paso de cebra”.

No es la primera vez en las últimas semanas que en Twitter triunfa la nota que alguien ha dejado a un coche mal aparcado.

Hace apenas dos meses se viralizó el cartel que un conductor había dedicado a otro que aparcó su coche demasiado pegado y que subió a la red social la cuenta Líos de vecinos.

En lo que parecía el capó de un vehículo de color rojo se podía ver un papel a cuadros arrancado de una libreta en el que se leía en mayúsculas y bien clarito: “Para la próxima, pega más el coche por favor. Ya me gustaría estar tan delgada como para que no me costase salir”.

Se despedía de la persona que dejó su coche al lado del suyo con “un kiss” y el dibujo de un corazón.