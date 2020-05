Argentina y Brasil salen del coronavirus como países pobres

#Coronavirus#Spain#Malaga El mercado Huelin se abre a la “Nueva normalidad” con carteles de distancia mínima

|#Covid19 Huelin market opens to the "New normality” with minimum distance banners and fishmonger cleaning their stands

🔴▶️ https://t.co/MxG8xNlUZD#Videopic.twitter.com/pkC4xZkeVZ