Arrasa con los mensajes que ha recibido de su suegra por WhatsApp: 80.000 'me gusta' y subiendo

Las conversaciones de WhatsApp entre familiares casi siempre logran alcanzar cierta repercusión en Twitter. Y si estas se producen entre una joven y su suegra el éxito está prácticamente garantizado.

La usuaria de la red social Lu ha publicado los mensajes que le ha mandado su suegra, Carlota, y ha dado envidia a medio Twitter.

“Hola guapísima. Te he comprado un regalo porque me apetecía. Lo llevaré a Castelldefels y, cuando paséis, te lo doy. Un beso”, le escribió.

La madre de su pareja, ante la reacción de su nuera, le explicó que era el regalo de su cumple o el de Navidad retrasados: “Como vienen tan seguidos siempre te quedas solo con uno. Y... bueno... mañana le compro otro para Roberto, que no se ponga celoso”.

Esta explicación no convenció a Lu, que le dijo que ya le había dado dinero por su cumpleaños. “Pero en Navidad fue una tontería y en cambio a él le estoy pagando el dentista. Yo lo he comprado porque me apetecía y ya está”, le contestó.