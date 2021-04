"Vuelvo a estudiar, de la petanca no se puede vivir": así está ahora el joven que dijo la frase

Los seguidores, los retuits y los me gusta empezaron a caerle desde el minuto uno. “Cuando la abrí, me empezaron a seguir miles de personas y me dije a mí mismo que la gente se estaba volviendo loca. Yo no entendía nada. Hablaba con mis amigos y todos flipábamos porque yo además nunca había tenido Twitter”, se sincera.

Gómez ha estado la última década oculto en la sombra, sin redes sociales ni apariciones en los medios de comunicación. Se acostumbró rápidamente al cachondeo que despertaba su titular y continuó jugando a la petanca con la motivación de ser el mejor... aunque sabía que no iba a poder vivir de ello en España.

“Era un crío e iba siempre a lo mío. Me lo pasaban mis amigos y me lo decían, pero no me dejaba influenciar por la gente. No lo llevé mal y no se me subió a la cabeza, yo iba centrado en lo mío y listo. Me importaba poco lo que decían de mí”, afirma Gómez, que confiesa haberse dado cuenta ahora de la fama que ha llegado a conseguir.

“La gente me dice que me he hecho famoso y me anima, aunque luego siempre hay alguno que te critica, pero estoy muy contento y muy bien”, asegura sobre el recibimiento que ha tenido en las redes sociales.